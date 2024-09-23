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Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 23.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:52 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/vsu-1974320594.html
Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 23.09.2024
Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 25 раз атаковали территорию ДНР в понедельник, выпустив более 65 боеприпасов, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T21:52
2024-09-23T21:52
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска 25 раз атаковали территорию ДНР в понедельник, выпустив более 65 боеприпасов, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 25 вооруженных атак, выпущено более 65 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа", - говорится в сообщении Пушилина. Ранее мэры Донецка и Горловки сообщали, что в результате обстрела городов пострадали два мирных жителя. Глава ДНР сообщил, что пострадавшим оказана медицинская помощь. Кроме того, вследствие вооруженной атаки повреждения получили четыре жилых домостроения, трансформаторная подстанция, а также частный автомобиль. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20240923/gorlovka-1974296149.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР

Пушилин: ВСУ за сутки выпустили более 65 боеприпасов по территории ДНР

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777
Украинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска 25 раз атаковали территорию ДНР в понедельник, выпустив более 65 боеприпасов, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале.
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 25 вооруженных атак, выпущено более 65 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа", - говорится в сообщении Пушилина.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
В Горловке обнаружили предметы, покрытые опасными химическими веществами
Вчера, 18:36
Ранее мэры Донецка и Горловки сообщали, что в результате обстрела городов пострадали два мирных жителя. Глава ДНР сообщил, что пострадавшим оказана медицинская помощь. Кроме того, вследствие вооруженной атаки повреждения получили четыре жилых домостроения, трансформаторная подстанция, а также частный автомобиль.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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