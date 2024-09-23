Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР
Пушилин: ВСУ за сутки выпустили более 65 боеприпасов по территории ДНР
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска 25 раз атаковали территорию ДНР в понедельник, выпустив более 65 боеприпасов, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале.
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 25 вооруженных атак, выпущено более 65 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа", - говорится в сообщении Пушилина.
Ранее мэры Донецка и Горловки сообщали, что в результате обстрела городов пострадали два мирных жителя. Глава ДНР сообщил, что пострадавшим оказана медицинская помощь. Кроме того, вследствие вооруженной атаки повреждения получили четыре жилых домостроения, трансформаторная подстанция, а также частный автомобиль.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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