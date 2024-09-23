https://ria.ru/20240923/vsu-1974320594.html

Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 23.09.2024

Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 25 раз атаковали территорию ДНР в понедельник, выпустив более 65 боеприпасов, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T21:52

2024-09-23T21:52

2024-09-23T21:52

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955838509_0:360:2901:1992_1920x0_80_0_0_7b610c67a1d6759af970306811de985f.jpg

ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска 25 раз атаковали территорию ДНР в понедельник, выпустив более 65 боеприпасов, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 25 вооруженных атак, выпущено более 65 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа", - говорится в сообщении Пушилина. Ранее мэры Донецка и Горловки сообщали, что в результате обстрела городов пострадали два мирных жителя. Глава ДНР сообщил, что пострадавшим оказана медицинская помощь. Кроме того, вследствие вооруженной атаки повреждения получили четыре жилых домостроения, трансформаторная подстанция, а также частный автомобиль. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20240923/gorlovka-1974296149.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, денис пушилин, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины