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Ганчев сообщил о пострадавшем при атаке дрона ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 23.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:06 23.09.2024 (обновлено: 16:07 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/vsu-1974264951.html
Ганчев сообщил о пострадавшем при атаке дрона ВСУ в Харьковской области
Ганчев сообщил о пострадавшем при атаке дрона ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 23.09.2024
Ганчев сообщил о пострадавшем при атаке дрона ВСУ в Харьковской области
Один человек пострадал при атаке дрона ВСУ на гражданский автомобиль в харьковском селе Богдановское, сообщил глава российской администрации Харьковской области РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T16:06
2024-09-23T16:07
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы украины
украина
происшествия
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Один человек пострадал при атаке дрона ВСУ на гражданский автомобиль в харьковском селе Богдановское, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в Telegram-канале. "В очередной раз украинские террористы применили дрон-камикадзе по гражданскому автомобилю. Осколочные ранения получил житель села Богдановское, который был за рулем", - рассказал он. Пострадавший уже доставлен в больницу, уточнил глава администрации. По информации Ганчева, в машине находились еще несколько человек, в том числе ребенок, они не пострадали.
https://ria.ru/20240918/bespilotnik-1973493052.html
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в мире, харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Украина, Происшествия
Ганчев сообщил о пострадавшем при атаке дрона ВСУ в Харьковской области

Ганчев: ВСУ атаковали автомобиль мирного жителя в Богдановском дроном-камикадзе

© Фото : Роман Старовойт/TelegramУкраинский дрон-камикадзе
Украинский дрон-камикадзе - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Украинский дрон-камикадзе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Один человек пострадал при атаке дрона ВСУ на гражданский автомобиль в харьковском селе Богдановское, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в Telegram-канале.
"В очередной раз украинские террористы применили дрон-камикадзе по гражданскому автомобилю. Осколочные ранения получил житель села Богдановское, который был за рулем", - рассказал он.
Пострадавший уже доставлен в больницу, уточнил глава администрации.
По информации Ганчева, в машине находились еще несколько человек, в том числе ребенок, они не пострадали.
Последствия атаки ВСУ на автомобиль скорой помощи в харьковской Таволжанке. 18 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
В Харьковской области беспилотник ВСУ атаковал скорую помощь
18 сентября, 18:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВиталий ГанчевВооруженные силы УкраиныУкраинаПроисшествия
 
 
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