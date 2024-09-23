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Ганчев сообщил о пострадавшем при атаке дрона ВСУ в Харьковской области

Ганчев сообщил о пострадавшем при атаке дрона ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 23.09.2024

Ганчев сообщил о пострадавшем при атаке дрона ВСУ в Харьковской области

Один человек пострадал при атаке дрона ВСУ на гражданский автомобиль в харьковском селе Богдановское, сообщил глава российской администрации Харьковской области РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T16:06

2024-09-23T16:06

2024-09-23T16:07

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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Один человек пострадал при атаке дрона ВСУ на гражданский автомобиль в харьковском селе Богдановское, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в Telegram-канале. "В очередной раз украинские террористы применили дрон-камикадзе по гражданскому автомобилю. Осколочные ранения получил житель села Богдановское, который был за рулем", - рассказал он. Пострадавший уже доставлен в больницу, уточнил глава администрации. По информации Ганчева, в машине находились еще несколько человек, в том числе ребенок, они не пострадали.

https://ria.ru/20240918/bespilotnik-1973493052.html

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в мире, харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, украина, происшествия