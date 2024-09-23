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При обстреле ВСУ в Запорожской области пострадали три человека
При обстреле ВСУ в Запорожской области пострадали три человека - РИА Новости, 23.09.2024
При обстреле ВСУ в Запорожской области пострадали три человека
Трое мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ Каменки-Днепровской в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T13:14
2024-09-23T13:14
2024-09-23T13:24
запорожская область
вооруженные силы украины
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евгений балицкий
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Трое мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ Каменки-Днепровской в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.Ранее в понедельник губернатор сообщал, что ВСУ ведут террористический обстрел Каменки-Днепровской, зафиксировано не менее пяти взрывов. По словам Балицкого, в городе работала ПВО, а над автомобильной дорогой зафиксировано движение БПЛА противника."В результате обстрела пострадали три жителя Каменки-Днепровской: мужчины 1952, 1962 и 1984 года рождения. Пострадавшие госпитализированы с диагнозом "минно-взрывные травмы", - написал Балицкий.Также, по его словам, поврежден трансформатор, без электроснабжения остались 4722 абонента в населенных пунктах Водяное, Днепровка и Мичурина.
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запорожская область, вооруженные силы украины, евгений балицкий, россия, происшествия
Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Россия, Происшествия
При обстреле ВСУ в Запорожской области пострадали три человека
Балицкий: трое мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ Каменки-Днепровской
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.
Трое мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ Каменки-Днепровской в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале
.
Ранее в понедельник губернатор сообщал, что ВСУ ведут террористический обстрел Каменки-Днепровской, зафиксировано не менее пяти взрывов. По словам Балицкого, в городе работала ПВО, а над автомобильной дорогой зафиксировано движение БПЛА противника.
"В результате обстрела пострадали три жителя Каменки-Днепровской: мужчины 1952, 1962 и 1984 года рождения. Пострадавшие госпитализированы с диагнозом "минно-взрывные травмы", - написал Балицкий.
Также, по его словам, поврежден трансформатор, без электроснабжения остались 4722 абонента в населенных пунктах Водяное, Днепровка и Мичурина.