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При обстреле ВСУ в Запорожской области пострадали три человека - РИА Новости, 23.09.2024
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13:14 23.09.2024 (обновлено: 13:24 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/vsu-1974228922.html
При обстреле ВСУ в Запорожской области пострадали три человека
При обстреле ВСУ в Запорожской области пострадали три человека - РИА Новости, 23.09.2024
При обстреле ВСУ в Запорожской области пострадали три человека
Трое мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ Каменки-Днепровской в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T13:14
2024-09-23T13:24
запорожская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
россия
происшествия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Трое мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ Каменки-Днепровской в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.Ранее в понедельник губернатор сообщал, что ВСУ ведут террористический обстрел Каменки-Днепровской, зафиксировано не менее пяти взрывов. По словам Балицкого, в городе работала ПВО, а над автомобильной дорогой зафиксировано движение БПЛА противника."В результате обстрела пострадали три жителя Каменки-Днепровской: мужчины 1952, 1962 и 1984 года рождения. Пострадавшие госпитализированы с диагнозом "минно-взрывные травмы", - написал Балицкий.Также, по его словам, поврежден трансформатор, без электроснабжения остались 4722 абонента в населенных пунктах Водяное, Днепровка и Мичурина.
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запорожская область, вооруженные силы украины, евгений балицкий, россия, происшествия
Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Россия, Происшествия
При обстреле ВСУ в Запорожской области пострадали три человека

Балицкий: трое мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ Каменки-Днепровской

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Трое мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ Каменки-Днепровской в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Ранее в понедельник губернатор сообщал, что ВСУ ведут террористический обстрел Каменки-Днепровской, зафиксировано не менее пяти взрывов. По словам Балицкого, в городе работала ПВО, а над автомобильной дорогой зафиксировано движение БПЛА противника.
"В результате обстрела пострадали три жителя Каменки-Днепровской: мужчины 1952, 1962 и 1984 года рождения. Пострадавшие госпитализированы с диагнозом "минно-взрывные травмы", - написал Балицкий.
Также, по его словам, поврежден трансформатор, без электроснабжения остались 4722 абонента в населенных пунктах Водяное, Днепровка и Мичурина.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныЕвгений БалицкийРоссияПроисшествия
 
 
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