https://ria.ru/20240923/vsu-1974228922.html

При обстреле ВСУ в Запорожской области пострадали три человека

При обстреле ВСУ в Запорожской области пострадали три человека - РИА Новости, 23.09.2024

При обстреле ВСУ в Запорожской области пострадали три человека

Трое мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ Каменки-Днепровской в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T13:14

2024-09-23T13:14

2024-09-23T13:24

запорожская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

евгений балицкий

россия

происшествия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Трое мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ Каменки-Днепровской в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.Ранее в понедельник губернатор сообщал, что ВСУ ведут террористический обстрел Каменки-Днепровской, зафиксировано не менее пяти взрывов. По словам Балицкого, в городе работала ПВО, а над автомобильной дорогой зафиксировано движение БПЛА противника."В результате обстрела пострадали три жителя Каменки-Днепровской: мужчины 1952, 1962 и 1984 года рождения. Пострадавшие госпитализированы с диагнозом "минно-взрывные травмы", - написал Балицкий.Также, по его словам, поврежден трансформатор, без электроснабжения остались 4722 абонента в населенных пунктах Водяное, Днепровка и Мичурина.

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запорожская область, вооруженные силы украины, евгений балицкий, россия, происшествия