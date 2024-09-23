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Украинские войска за сутки 66 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 66 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 23.09.2024
Украинские войска за сутки 66 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 66 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 216 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T00:25
2024-09-23T00:25
2024-09-23T00:25
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ДОНЕЦК, 23 сен — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 66 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 216 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Шестьдесят шесть вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Семнадцать обстрелов - на донецком направлении, 49 обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. По данным представительства, один человек погиб, еще 12 пострадали. Сообщается, что всего за сутки ВСУ выпустили 216 единиц различных боеприпасов. За предыдущие сутки было зафиксировано 57 обстрелов.
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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины
Украинские войска за сутки 66 раз обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: ВСУ за сутки 66 раз обстреляли территорию республики