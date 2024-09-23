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Президенты США и ОАЭ встретятся 23 сентября в Вашингтоне

Президенты США и ОАЭ встретятся 23 сентября в Вашингтоне - РИА Новости, 23.09.2024

Президенты США и ОАЭ встретятся 23 сентября в Вашингтоне

Президенты США и ОАЭ встретятся 23 сентября в Вашингтоне, на встрече планируется обсудить вопросы двусторонних отношений, региональную повестку, сотрудничество... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T01:13

2024-09-23T01:13

2024-09-23T01:13

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ДУБАЙ, 23 сен - РИА Новости. Президенты США и ОАЭ встретятся 23 сентября в Вашингтоне, на встрече планируется обсудить вопросы двусторонних отношений, региональную повестку, сотрудничество в области передовых технологий, энергетики, космоса, критической инфраструктуры и инвестиций. Это первый визит президента ОАЭ Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна в Вашингтон. По словам дипломатического советника президента ОАЭ Анвара Гаргаша, главной темой встречи с Джо Байденом станут двусторонние связи и то, как власти ОАЭ хотят перестроить отношения с Америкой на следующие 10 лет. Он ожидает, что президенты двух стран обсудят ситуацию в секторе Газа и региональные события, однако "главная цель визита, с точки зрения ОАЭ, это инвестиции в будущее, через призму экономики и ситуации в сфере ИИ и технологий".

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в мире, цены на нефть, оаэ, вашингтон (штат), сша, джо байден