Рейтинг@Mail.ru
Президенты США и ОАЭ встретятся 23 сентября в Вашингтоне - РИА Новости, 23.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:13 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/vstrecha-1974149530.html
Президенты США и ОАЭ встретятся 23 сентября в Вашингтоне
Президенты США и ОАЭ встретятся 23 сентября в Вашингтоне - РИА Новости, 23.09.2024
Президенты США и ОАЭ встретятся 23 сентября в Вашингтоне
Президенты США и ОАЭ встретятся 23 сентября в Вашингтоне, на встрече планируется обсудить вопросы двусторонних отношений, региональную повестку, сотрудничество... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T01:13
2024-09-23T01:13
в мире
цены на нефть
оаэ
вашингтон (штат)
сша
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148878/29/1488782950_1062:0:5472:2481_1920x0_80_0_0_62b527a4e5cdf9b9349eb6bb7a8f278d.jpg
ДУБАЙ, 23 сен - РИА Новости. Президенты США и ОАЭ встретятся 23 сентября в Вашингтоне, на встрече планируется обсудить вопросы двусторонних отношений, региональную повестку, сотрудничество в области передовых технологий, энергетики, космоса, критической инфраструктуры и инвестиций. Это первый визит президента ОАЭ Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна в Вашингтон. По словам дипломатического советника президента ОАЭ Анвара Гаргаша, главной темой встречи с Джо Байденом станут двусторонние связи и то, как власти ОАЭ хотят перестроить отношения с Америкой на следующие 10 лет. Он ожидает, что президенты двух стран обсудят ситуацию в секторе Газа и региональные события, однако "главная цель визита, с точки зрения ОАЭ, это инвестиции в будущее, через призму экономики и ситуации в сфере ИИ и технологий".
https://ria.ru/20240922/udar-1974138173.html
https://ria.ru/20240921/zelenskiy-1973966940.html
оаэ
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148878/29/1488782950_608:0:5472:3648_1920x0_80_0_0_75da2137a0ae091981e3a53acdafdb8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, оаэ, вашингтон (штат), сша, джо байден
В мире, Цены на нефть, ОАЭ, Вашингтон (штат), США, Джо Байден
Президенты США и ОАЭ встретятся 23 сентября в Вашингтоне

Президенты США и ОАЭ встретятся 23 сентября в Вашингтоне

© AP Photo / Alex BrandonЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДУБАЙ, 23 сен - РИА Новости. Президенты США и ОАЭ встретятся 23 сентября в Вашингтоне, на встрече планируется обсудить вопросы двусторонних отношений, региональную повестку, сотрудничество в области передовых технологий, энергетики, космоса, критической инфраструктуры и инвестиций.
Это первый визит президента ОАЭ Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна в Вашингтон.
Президент США Джо Байден во время обращения к нации - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Байден утверждает, что не разрешал Украине удары вглубь России оружием США
Вчера, 22:16
По словам дипломатического советника президента ОАЭ Анвара Гаргаша, главной темой встречи с Джо Байденом станут двусторонние связи и то, как власти ОАЭ хотят перестроить отношения с Америкой на следующие 10 лет.
Он ожидает, что президенты двух стран обсудят ситуацию в секторе Газа и региональные события, однако "главная цель визита, с точки зрения ОАЭ, это инвестиции в будущее, через призму экономики и ситуации в сфере ИИ и технологий".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
Стало известно, о чем Зеленский попросит Байдена в Белом доме
21 сентября, 10:13
 
В миреЦены на нефтьОАЭВашингтон (штат)СШАДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала