https://ria.ru/20240923/vozhdenie-1974198481.html

Комитет Госдумы поддержал проект о штрафах за опасное вождение

Комитет Госдумы поддержал проект о штрафах за опасное вождение - РИА Новости, 23.09.2024

Комитет Госдумы поддержал проект о штрафах за опасное вождение

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, устанавливающий штрафы до 5 тысяч рублей за опасное вождение. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T11:26

2024-09-23T11:26

2024-09-23T11:26

общество

авто

елена афанасьева

госдума рф

лдпр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952541876_0:62:3071:1789_1920x0_80_0_0_3d54321a833a2c75a95f04d2cc273139.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, устанавливающий штрафы до 5 тысяч рублей за опасное вождение. "Рекомендовать Государственной Думе принять в первом чтении проект федерального закона № 644297-8 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"… Предложить Совету Государственной Думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной Думы 1 октября 2024 года для рассмотрения в первом чтении", - сказано в решении комитета. Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов от ЛДПР, а также сенатором Еленой Афанасьевой. Законопроектом предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей 12.38, предусматривающей административную ответственность за нарушение Правил дорожного движения, выразившееся в опасном вождении, в виде административного штрафа в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в социальных сетях часто размещаются видео, на которых водители дорогих иномарок демонстрируют свою опасную езду, по вине таких водителей, как утверждается, совершается до 80% дорожно-транспортных происшествий.

https://ria.ru/20240620/pdd-1954197987.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, авто, елена афанасьева, госдума рф, лдпр