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Комитет Госдумы поддержал проект о штрафах за опасное вождение
Комитет Госдумы поддержал проект о штрафах за опасное вождение - РИА Новости, 23.09.2024
Комитет Госдумы поддержал проект о штрафах за опасное вождение
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, устанавливающий штрафы до 5 тысяч рублей за опасное вождение. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T11:26
2024-09-23T11:26
2024-09-23T11:26
общество
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елена афанасьева
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, устанавливающий штрафы до 5 тысяч рублей за опасное вождение. "Рекомендовать Государственной Думе принять в первом чтении проект федерального закона № 644297-8 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"… Предложить Совету Государственной Думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной Думы 1 октября 2024 года для рассмотрения в первом чтении", - сказано в решении комитета. Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов от ЛДПР, а также сенатором Еленой Афанасьевой. Законопроектом предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей 12.38, предусматривающей административную ответственность за нарушение Правил дорожного движения, выразившееся в опасном вождении, в виде административного штрафа в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в социальных сетях часто размещаются видео, на которых водители дорогих иномарок демонстрируют свою опасную езду, по вине таких водителей, как утверждается, совершается до 80% дорожно-транспортных происшествий.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, авто, елена афанасьева, госдума рф, лдпр
Общество, Авто, Елена Афанасьева, Госдума РФ, ЛДПР
Комитет Госдумы поддержал проект о штрафах за опасное вождение
Комитет ГД поддержал проект о штрафах до пяти тысяч рублей за опасное вождение
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, устанавливающий штрафы до 5 тысяч рублей за опасное вождение.
"Рекомендовать Государственной Думе принять в первом чтении проект федерального закона № 644297-8 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"… Предложить Совету Государственной Думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной Думы 1 октября 2024 года для рассмотрения в первом чтении", - сказано в решении комитета.
Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов от ЛДПР
, а также сенатором Еленой Афанасьевой
.
Законопроектом предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей 12.38, предусматривающей административную ответственность за нарушение Правил дорожного движения, выразившееся в опасном вождении, в виде административного штрафа в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в социальных сетях часто размещаются видео, на которых водители дорогих иномарок демонстрируют свою опасную езду, по вине таких водителей, как утверждается, совершается до 80% дорожно-транспортных происшествий.