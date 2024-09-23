https://ria.ru/20240923/vologda-1974313650.html

Ссузы Вологодчины будут сотрудничать с дилерскими центрами предприятий АПК

Ссузы Вологодчины будут сотрудничать с дилерскими центрами предприятий АПК - РИА Новости, 23.09.2024

Ссузы Вологодчины будут сотрудничать с дилерскими центрами предприятий АПК

Колледжи Вологодской области начнут сотрудничать с дилерскими центрами сельхозпредприятий; это позволит актуализировать образовательные программы по... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T20:39

2024-09-23T20:39

2024-09-23T20:39

вологодская область

вологодская область

георгий филимонов

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Колледжи Вологодской области начнут сотрудничать с дилерскими центрами сельхозпредприятий; это позволит актуализировать образовательные программы по специальностям агропромышленного направления и обеспечить отрасль современными квалифицированными кадрами, сообщает пресс-служба главы региона. "Колледжи Вологодской области теперь сотрудничают с дилерскими центрами сельхозпредприятий. В новом учебном году свыше 100 студентов учреждений среднего профессионального образования (СПО) пройдут практику на базе дилерских центров, и более 250 человек познакомятся с производственной техникой в ходе экскурсий на предприятия. Навыки работы на современном специализированном оборудовании освоят и педагоги", – приводятся в сообщении слова губернатора Георгия Филимонова. В программе сотрудничества принимают участие пять дилерских центров Вологодчины - ООО "Трактороцентр", ООО "Агроснаб СЗ", ООО "СеверСпецТехника", АО "Шекснинская сельхозтехника" и Вологодский филиал ООО "ЭкоНива – Техника". Предприятия будут передавать учреждениям СПО детали сельскохозяйственной техники — трансмиссии, гидромоторы, двигатели, запчасти тракторов, а также чертежи, инструкции по эксплуатации и техническую документацию оборудования в качестве учебных материалов, добавили в пресс-службе. Там напомнили, что по поручению Филимонова на Вологодчине увеличены стипендии для студентов, обучающихся по специальностям агропромышленного направления: до четырех тысяч рублей – для учащихся колледжей и до шести тысяч рублей – для студентов вузов.

https://ria.ru/20240920/gubernator-1973860682.html

https://ria.ru/20240923/shkoly-1974251971.html

вологодская область

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вологодская область, георгий филимонов