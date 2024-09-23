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Володин предложил выделить в комиссии вопросы здравоохранения и культуры - РИА Новости, 23.09.2024
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
16:21 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/volodin-1974267984.html
Володин предложил выделить в комиссии вопросы здравоохранения и культуры
Володин предложил выделить в комиссии вопросы здравоохранения и культуры - РИА Новости, 23.09.2024
Володин предложил выделить в комиссии вопросы здравоохранения и культуры
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил выделить в отдельные четыре комиссии решение вопросов здравоохранения, культуры, образования и просвещения в рамках... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T16:21
2024-09-23T16:21
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
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вячеслав володин
госдума рф
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МОГИЛЕВ, 23 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил выделить в отдельные четыре комиссии решение вопросов здравоохранения, культуры, образования и просвещения в рамках Парламентского собрания Союзного государства Белоруссии и РФ (ПС СБР). В понедельник в Могилеве Володин проводит заседание совета Парламентского собрания СБР, посвященное вопросам развития здравоохранения и обеспечения равных прав граждан Белоруссии и России в получении медицинской помощи. "Вот сейчас есть предложение, учитывая, что вопросы здоровья, охраны здоровья наших граждан, формирование единого правового поля требует постоянного внимания, контроля и подготовки модельных законов, а также формирование единого правового поля, есть предложение большую комиссию, которая у нас создана, где у нас и вопросы труда, и социальной защиты, и здравоохранения, разделить", - сказал он на заседании. Володин отметил, что вопрос о здравоохранении нужно вынести в отдельную комиссию и попросить коллег в Белоруссии ее возглавить. "Второе предложение у нас к мегакомиссии есть по вопросам культуры, науки и образования. Если брать, допустим, Государственную думу, это три профильных комитета. У нас Николай Петрович Бурляев, он человек, который известен как не только депутат, но и творческий человек, и поэтому он может сконцентрировать свою деятельность на вопросах культуры. А, допустим, на вопросах науки и образования мы бы также выделили отдельную комиссию", - добавил Володин.
https://ria.ru/20240923/volodin-1974187077.html
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белоруссия, россия, могилев, вячеслав володин, госдума рф
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Могилев, Вячеслав Володин, Госдума РФ

Володин предложил выделить в комиссии вопросы здравоохранения и культуры

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы России
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы России - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы России
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МОГИЛЕВ, 23 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил выделить в отдельные четыре комиссии решение вопросов здравоохранения, культуры, образования и просвещения в рамках Парламентского собрания Союзного государства Белоруссии и РФ (ПС СБР).
В понедельник в Могилеве Володин проводит заседание совета Парламентского собрания СБР, посвященное вопросам развития здравоохранения и обеспечения равных прав граждан Белоруссии и России в получении медицинской помощи.
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"Вот сейчас есть предложение, учитывая, что вопросы здоровья, охраны здоровья наших граждан, формирование единого правового поля требует постоянного внимания, контроля и подготовки модельных законов, а также формирование единого правового поля, есть предложение большую комиссию, которая у нас создана, где у нас и вопросы труда, и социальной защиты, и здравоохранения, разделить", - сказал он на заседании.
Володин отметил, что вопрос о здравоохранении нужно вынести в отдельную комиссию и попросить коллег в Белоруссии ее возглавить.
"Второе предложение у нас к мегакомиссии есть по вопросам культуры, науки и образования. Если брать, допустим, Государственную думу, это три профильных комитета. У нас Николай Петрович Бурляев, он человек, который известен как не только депутат, но и творческий человек, и поэтому он может сконцентрировать свою деятельность на вопросах культуры. А, допустим, на вопросах науки и образования мы бы также выделили отдельную комиссию", - добавил Володин.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРоссияМогилевВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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