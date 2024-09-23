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Володин: остаток средств СГ нужно направить на мемориал Буйничское поле - РИА Новости, 23.09.2024
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
13:39 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/volodin-1974234384.html
Володин: остаток средств СГ нужно направить на мемориал Буйничское поле
Володин: остаток средств СГ нужно направить на мемориал Буйничское поле - РИА Новости, 23.09.2024
Володин: остаток средств СГ нужно направить на мемориал Буйничское поле
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил при принятии бюджета Союзного Государства неиспользованные средства направить на возведение мемориала Буйничское поле. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T13:39
2024-09-23T13:39
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
госдума рф
вячеслав володин
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МОГИЛЕВ, 23 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил при принятии бюджета Союзного Государства неиспользованные средства направить на возведение мемориала Буйничское поле. В понедельник в Могилеве Володин проводит заседание Совета Парламентского Собрания СБР, посвященное вопросам развития здравоохранения и обеспечения равных прав граждан Белоруссии и России в получении медицинской помощи. "Давайте сразу при принятии бюджета внесем такое предложение, если Совет поддержит, неиспользуемые средства направить на возведение мемориала Буйничское поле. Для нас это очень важно, это наша общая историческая память. И, вообще, что касается ресурсов, которые у нас бывают в свободных остатках, их лучше направлять на решения таких проблем", - сказал он на заседании. В воскресенье председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты – члены Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России посетили мемориальный комплекс "Буйничское поле" в Могилеве и возложили цветы к памятному камню знаменитому советскому поэту-фронтовику Константину Симонову. Комплекс был создан в память о героической обороне Могилева от немецко-фашистских захватчиков в июле 1941 года.
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белоруссия, россия, госдума рф, вячеслав володин
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Госдума РФ, Вячеслав Володин

Володин: остаток средств СГ нужно направить на мемориал Буйничское поле

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин
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МОГИЛЕВ, 23 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил при принятии бюджета Союзного Государства неиспользованные средства направить на возведение мемориала Буйничское поле.
В понедельник в Могилеве Володин проводит заседание Совета Парламентского Собрания СБР, посвященное вопросам развития здравоохранения и обеспечения равных прав граждан Белоруссии и России в получении медицинской помощи.
"Давайте сразу при принятии бюджета внесем такое предложение, если Совет поддержит, неиспользуемые средства направить на возведение мемориала Буйничское поле. Для нас это очень важно, это наша общая историческая память. И, вообще, что касается ресурсов, которые у нас бывают в свободных остатках, их лучше направлять на решения таких проблем", - сказал он на заседании.
В воскресенье председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты – члены Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России посетили мемориальный комплекс "Буйничское поле" в Могилеве и возложили цветы к памятному камню знаменитому советскому поэту-фронтовику Константину Симонову.
Комплекс был создан в память о героической обороне Могилева от немецко-фашистских захватчиков в июле 1941 года.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
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