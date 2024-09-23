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Володин призвал создать единую правовую базу для оказания медпомощи - РИА Новости, 23.09.2024
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
11:20 23.09.2024 (обновлено: 11:22 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/volodin-1974187077.html
Володин призвал создать единую правовую базу для оказания медпомощи
Володин призвал создать единую правовую базу для оказания медпомощи - РИА Новости, 23.09.2024
Володин призвал создать единую правовую базу для оказания медпомощи
Необходимо выработать единую правовую базу для оказания медпомощи гражданам Белоруссии и России, заявил председатель ГД Вячеслав Володин при посещении... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T11:20
2024-09-23T11:22
здоровье - общество
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МОГИЛЕВ, 23 сен - РИА Новости. Необходимо выработать единую правовую базу для оказания медпомощи гражданам Белоруссии и России, заявил председатель ГД Вячеслав Володин при посещении Могилевской областной клинической больницы. Председатель Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Володин в понедельник посетил кардиохирургический корпус Могилевской областной клинической больницы. Володин, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко и министры здравоохранения России и Белоруссии Михаил Мурашко и Александр Ходжаев обсудили с руководством больницы и медперсоналом вопросы сближения стандартов оказания медицинской помощи в Союзном государстве и развития здравоохранения. "Для нас очень важно, чтобы была создана единая правовая база для оказания медицинской помощи гражданам наших государств", - сказал председатель ГД. Володин добавил, что парламентариям двух стран необходимо сделать все, чтобы была сформирована правовая основа, когда любой гражданин двух стран мог бы обратиться за помощью, консультацией, к узкому специалисту, "невзирая на то, что у него гражданство одной или другой страны, учитывая, что мы строим Союзное государство". "Именно так задачу ставят главы наших государств – и Владимир Владимирович Путин, и Александр Григорьевич Лукашенко. Договоренности на уровне руководителей стран должны быть законодательно обеспечены", - подчеркнул председатель ГД. Он отметил, что задача на сегодня, - изучив проблемы, вместе с представителями исполнительной власти выработать решения, их отразить, возможно, в модельных законах и гармонизировать законодательство, выйти на единые стандарты оказания медицинской помощи. В понедельник в Могилёве Володин проведет заседание Совета Парламентского Собрания СБР, посвященное вопросам развития здравоохранения и обеспечения равных прав граждан Белоруссии и России в получении медицинской помощи.
https://ria.ru/20240617/sg-1953410510.html
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здоровье - общество, россия, белоруссия, могилев, вячеслав володин, михаил мурашко, госдума рф, союзное государство
Здоровье - Общество, Россия, Белоруссия, Могилев, Вячеслав Володин, Михаил Мурашко, Госдума РФ, Союзное государство, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России

Володин призвал создать единую правовую базу для оказания медпомощи

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин . Архивное фото
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МОГИЛЕВ, 23 сен - РИА Новости. Необходимо выработать единую правовую базу для оказания медпомощи гражданам Белоруссии и России, заявил председатель ГД Вячеслав Володин при посещении Могилевской областной клинической больницы.
Председатель Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Володин в понедельник посетил кардиохирургический корпус Могилевской областной клинической больницы. Володин, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко и министры здравоохранения России и Белоруссии Михаил Мурашко и Александр Ходжаев обсудили с руководством больницы и медперсоналом вопросы сближения стандартов оказания медицинской помощи в Союзном государстве и развития здравоохранения.
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"Для нас очень важно, чтобы была создана единая правовая база для оказания медицинской помощи гражданам наших государств", - сказал председатель ГД.
Володин добавил, что парламентариям двух стран необходимо сделать все, чтобы была сформирована правовая основа, когда любой гражданин двух стран мог бы обратиться за помощью, консультацией, к узкому специалисту, "невзирая на то, что у него гражданство одной или другой страны, учитывая, что мы строим Союзное государство".
"Именно так задачу ставят главы наших государств – и Владимир Владимирович Путин, и Александр Григорьевич Лукашенко. Договоренности на уровне руководителей стран должны быть законодательно обеспечены", - подчеркнул председатель ГД.
Он отметил, что задача на сегодня, - изучив проблемы, вместе с представителями исполнительной власти выработать решения, их отразить, возможно, в модельных законах и гармонизировать законодательство, выйти на единые стандарты оказания медицинской помощи.
В понедельник в Могилёве Володин проведет заседание Совета Парламентского Собрания СБР, посвященное вопросам развития здравоохранения и обеспечения равных прав граждан Белоруссии и России в получении медицинской помощи.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииЗдоровье - ОбществоРоссияБелоруссияМогилевВячеслав ВолодинМихаил МурашкоГосдума РФСоюзное государство
 
 
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