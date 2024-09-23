Госдума рассмотрит проект о запрете продажи детям газосодержащих товаров
Володин: ГД рассмотрит проект о запрете продажи детям газосодержащих товаров
© iStock.com / shironosovГруппа подростков
© iStock.com / shironosov
Группа подростков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Госдума на этой неделе рассмотрит проект о запрете продавать детям газосодержащие товары, которые используются для токсикомании, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"На этой неделе рассмотрим законопроект, запрещающий продажу детям потенциально опасных газосодержащих товаров, которые они используют не по назначению, а для сниффинга (токсикомании)", - рассказал Володин.
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Кроме того, в своем посте Володин разместил опрос о поддержке подобного запрета. Большинство участников голосования согласны, что он необходим.
В конце июня депутаты и сенаторы от "Единой России" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить продавать несовершеннолетним опасные бытовые газосодержащие товары, в частности, баллончики для заправки зажигалок. Отмечалось, что проект направлен на борьбу со сниффингом - формой токсикомании, при которой подросток вдыхает пары углеводородных сжиженных газов. По данным следственных органов, данная проблема не разрешается длительное время, несмотря на принимаемые в субъектах РФ меры, в том числе нормативного характера, направленные на борьбу со сниффингом, отмечали авторы законопроекта в пояснительной записке. В ней также уточнялось, что предусматривается утверждение правительством перечня потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения. Кроме того, предложено дополнить закон "Об образовании в Российской Федерации", установив, что что охрана здоровья обучающихся включает в себя профилактику и запрещение потребления сжиженных газов.
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