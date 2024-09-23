https://ria.ru/20240923/voennye-1974165165.html
В Приморье прошла совместная тренировка российских и лаосских военных
В Приморье прошла совместная тренировка российских и лаосских военных - РИА Новости, 23.09.2024
В Приморье прошла совместная тренировка российских и лаосских военных
Совместная тренировка российских и лаосских военнослужащих прошла на полигоне Сергеевский в рамках подготовки к основным этапам учения "Ларос-2024", сообщили в... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T08:11
2024-09-23T08:11
2024-09-23T08:59
безопасность
россия
лаос
приморский край
воздушно-космические силы россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Совместная тренировка российских и лаосских военнослужащих прошла на полигоне Сергеевский в рамках подготовки к основным этапам учения "Ларос-2024", сообщили в Минобороны РФ. "В рамках совместного российско-лаосского военного учения "Ларос-2024" на общевойсковом полигоне "Сергеевский" в Приморском крае состоялась первая совместная тренировка военнослужащих Восточного военного округа и Народной армии Лаоса", - говорится в сообщении. Отмечается, что военнослужащие двух стран в ходе тренировки изучили маршруты выдвижения тактических групп, особенности местности, а также отработали организацию связи между подразделениями. Объединенный штаб руководства учением согласовал единые сигналы управления и взаимодействия. Первый этап учения начнется 25 сентября, совместная группировка войск вооруженных сил России и Лаоса отработает ведение переговоров с условными террористами, эвакуацию гражданского населения и зачистку населенного пункта от незаконных вооруженных формирований. В международном учении от российской стороны задействованы подразделения Восточного военного округа, в их числе танковые экипажи, расчеты беспилотных летательных аппаратов, подразделения спецназа, противовоздушной обороны, связи, радиоэлектронной борьбы и РХБ защиты, а также часть сил штурмовой и армейской авиации ВКС России. От Народной армии Лаоса принимают участие мотострелки, подразделения спецназначения, технического обеспечения связью и беспилотной авиации.
https://ria.ru/20240922/ucheniya-1974061108.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, лаос, приморский край, воздушно-космические силы россии, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Лаос, Приморский край, Воздушно-космические силы России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Приморье прошла совместная тренировка российских и лаосских военных
В Приморье прошла тренировка военных из РФ и Лаоса в рамках учения "Ларос-2024"
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.
Совместная тренировка российских и лаосских военнослужащих прошла на полигоне Сергеевский в рамках подготовки к основным этапам учения "Ларос-2024", сообщили в Минобороны РФ
.
"В рамках совместного российско-лаосского военного учения "Ларос-2024" на общевойсковом полигоне "Сергеевский" в Приморском крае состоялась первая совместная тренировка военнослужащих Восточного военного округа и Народной армии Лаоса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащие двух стран в ходе тренировки изучили маршруты выдвижения тактических групп, особенности местности, а также отработали организацию связи между подразделениями. Объединенный штаб руководства учением согласовал единые сигналы управления и взаимодействия.
Первый этап учения начнется 25 сентября, совместная группировка войск вооруженных сил России и Лаоса отработает ведение переговоров с условными террористами, эвакуацию гражданского населения и зачистку населенного пункта от незаконных вооруженных формирований.
В международном учении от российской стороны задействованы подразделения Восточного военного округа, в их числе танковые экипажи, расчеты беспилотных летательных аппаратов, подразделения спецназа, противовоздушной обороны, связи, радиоэлектронной борьбы и РХБ защиты, а также часть сил штурмовой и армейской авиации ВКС России.
От Народной армии Лаоса принимают участие мотострелки, подразделения спецназначения, технического обеспечения связью и беспилотной авиации.