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В Приморье прошла совместная тренировка российских и лаосских военных - РИА Новости, 23.09.2024
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08:11 23.09.2024 (обновлено: 08:59 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/voennye-1974165165.html
В Приморье прошла совместная тренировка российских и лаосских военных
В Приморье прошла совместная тренировка российских и лаосских военных - РИА Новости, 23.09.2024
В Приморье прошла совместная тренировка российских и лаосских военных
Совместная тренировка российских и лаосских военнослужащих прошла на полигоне Сергеевский в рамках подготовки к основным этапам учения "Ларос-2024", сообщили в... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T08:11
2024-09-23T08:59
безопасность
россия
лаос
приморский край
воздушно-космические силы россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Совместная тренировка российских и лаосских военнослужащих прошла на полигоне Сергеевский в рамках подготовки к основным этапам учения "Ларос-2024", сообщили в Минобороны РФ. "В рамках совместного российско-лаосского военного учения "Ларос-2024" на общевойсковом полигоне "Сергеевский" в Приморском крае состоялась первая совместная тренировка военнослужащих Восточного военного округа и Народной армии Лаоса", - говорится в сообщении. Отмечается, что военнослужащие двух стран в ходе тренировки изучили маршруты выдвижения тактических групп, особенности местности, а также отработали организацию связи между подразделениями. Объединенный штаб руководства учением согласовал единые сигналы управления и взаимодействия. Первый этап учения начнется 25 сентября, совместная группировка войск вооруженных сил России и Лаоса отработает ведение переговоров с условными террористами, эвакуацию гражданского населения и зачистку населенного пункта от незаконных вооруженных формирований. В международном учении от российской стороны задействованы подразделения Восточного военного округа, в их числе танковые экипажи, расчеты беспилотных летательных аппаратов, подразделения спецназа, противовоздушной обороны, связи, радиоэлектронной борьбы и РХБ защиты, а также часть сил штурмовой и армейской авиации ВКС России. От Народной армии Лаоса принимают участие мотострелки, подразделения спецназначения, технического обеспечения связью и беспилотной авиации.
https://ria.ru/20240922/ucheniya-1974061108.html
https://ria.ru/20240813/minoborony-1966027862.html
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безопасность, россия, лаос, приморский край, воздушно-космические силы россии, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Лаос, Приморский край, Воздушно-космические силы России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Приморье прошла совместная тренировка российских и лаосских военных

В Приморье прошла тренировка военных из РФ и Лаоса в рамках учения "Ларос-2024"

© Фото : Восточный военный округСовместная тренировка российских и лаосских военных в Приморском крае
Совместная тренировка российских и лаосских военных в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : Восточный военный округ
Совместная тренировка российских и лаосских военных в Приморском крае
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Совместная тренировка российских и лаосских военнослужащих прошла на полигоне Сергеевский в рамках подготовки к основным этапам учения "Ларос-2024", сообщили в Минобороны РФ.
"В рамках совместного российско-лаосского военного учения "Ларос-2024" на общевойсковом полигоне "Сергеевский" в Приморском крае состоялась первая совместная тренировка военнослужащих Восточного военного округа и Народной армии Лаоса", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что военнослужащие двух стран в ходе тренировки изучили маршруты выдвижения тактических групп, особенности местности, а также отработали организацию связи между подразделениями. Объединенный штаб руководства учением согласовал единые сигналы управления и взаимодействия.
Первый этап учения начнется 25 сентября, совместная группировка войск вооруженных сил России и Лаоса отработает ведение переговоров с условными террористами, эвакуацию гражданского населения и зачистку населенного пункта от незаконных вооруженных формирований.
В международном учении от российской стороны задействованы подразделения Восточного военного округа, в их числе танковые экипажи, расчеты беспилотных летательных аппаратов, подразделения спецназа, противовоздушной обороны, связи, радиоэлектронной борьбы и РХБ защиты, а также часть сил штурмовой и армейской авиации ВКС России.
От Народной армии Лаоса принимают участие мотострелки, подразделения спецназначения, технического обеспечения связью и беспилотной авиации.
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БезопасностьРоссияЛаосПриморский крайВоздушно-космические силы РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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