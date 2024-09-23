https://ria.ru/20240923/voennye-1974165165.html

В Приморье прошла совместная тренировка российских и лаосских военных

В Приморье прошла совместная тренировка российских и лаосских военных - РИА Новости, 23.09.2024

В Приморье прошла совместная тренировка российских и лаосских военных

Совместная тренировка российских и лаосских военнослужащих прошла на полигоне Сергеевский в рамках подготовки к основным этапам учения "Ларос-2024", сообщили в... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T08:11

2024-09-23T08:11

2024-09-23T08:59

безопасность

россия

лаос

приморский край

воздушно-космические силы россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Совместная тренировка российских и лаосских военнослужащих прошла на полигоне Сергеевский в рамках подготовки к основным этапам учения "Ларос-2024", сообщили в Минобороны РФ. "В рамках совместного российско-лаосского военного учения "Ларос-2024" на общевойсковом полигоне "Сергеевский" в Приморском крае состоялась первая совместная тренировка военнослужащих Восточного военного округа и Народной армии Лаоса", - говорится в сообщении. Отмечается, что военнослужащие двух стран в ходе тренировки изучили маршруты выдвижения тактических групп, особенности местности, а также отработали организацию связи между подразделениями. Объединенный штаб руководства учением согласовал единые сигналы управления и взаимодействия. Первый этап учения начнется 25 сентября, совместная группировка войск вооруженных сил России и Лаоса отработает ведение переговоров с условными террористами, эвакуацию гражданского населения и зачистку населенного пункта от незаконных вооруженных формирований. В международном учении от российской стороны задействованы подразделения Восточного военного округа, в их числе танковые экипажи, расчеты беспилотных летательных аппаратов, подразделения спецназа, противовоздушной обороны, связи, радиоэлектронной борьбы и РХБ защиты, а также часть сил штурмовой и армейской авиации ВКС России. От Народной армии Лаоса принимают участие мотострелки, подразделения спецназначения, технического обеспечения связью и беспилотной авиации.

https://ria.ru/20240922/ucheniya-1974061108.html

https://ria.ru/20240813/minoborony-1966027862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, лаос, приморский край, воздушно-космические силы россии, министерство обороны рф (минобороны рф)