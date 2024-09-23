https://ria.ru/20240923/vladivostok-1974162723.html
Дни Эрмитажа во Владивостоке открылись гашением конверта с картины
Дни Эрмитажа во Владивостоке открылись гашением конверта с картины - РИА Новости, 23.09.2024
Дни Эрмитажа во Владивостоке открылись гашением конверта с картины
Дни Эрмитажа во Владивостоке открылись в понедельник в Приморской Государственной картинной галерее торжественным гашением конверта с картины Йоханеса... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T07:24
2024-09-23T07:24
2024-09-23T14:24
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михаил пиотровский
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ВЛАДИВОСТОК, 23 сен — РИА Новости. Дни Эрмитажа во Владивостоке открылись в понедельник в Приморской Государственной картинной галерее торжественным гашением конверта с картины Йоханеса Лингельбаха "У городских ворот" XVII века, передает корреспондент РИА Новости. Дни Эрмитажа проводятся по инициативе гендиректора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, в видеообращении он поздравил с открытием Дней Эрмитажа во Владивостоке. В этом году мероприятие состоится в девятый раз и пройдёт с 23 по 29 сентября. Во Владивостоке Дни Эрмитажа открыла торжественная церемония гашения почтового конверта с изображением произведения из коллекции Приморской картинной галереи - картины Йоханеса Лингельбаха "У городских ворот" XVII века. Гашение конверта проводилось впервые, ранее в рамках дней Эрмитажа спецштемпели ставили на открытки с изображением картин из собрания галереи. "Дни Эрмитажа для нас - событие всегда долгожданное... Это всегда и образовательная, и коммуникативная, и профессиональная программа", - сказала на открытии директор Приморской картинной галереи Алёна Даценко. Тираж конверта - 50 тысяч экземпляров. Первый конверт с картиной Йоханеса Лингельбаха "У городских ворот" XVII века со спецгашением Дней Эрмитажа во Владивостоке по традиции отправили гендиректору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому.Дни Эрмитажа во Владивостоке представят две выставки: "Но если уж табак так нравится тебе…" из собрания Государственного Эрмитажа" и "Западноевропейская коллекция. Реставрация и атрибуция. Из собр ания Приморской государственной картинной галереи". В рамках мероприятия по традиции организованы мастер-классы по реставрации от сотрудников Государственного Эрмитажа для реставраторов из музеев Дальнего Востока. В дни эрмитажной недели пройдут образовательные и развлекательные программы: экскурсии для взрослых и детей, мастер-классы, акция "Эрмитаж становится ближе". Эрмитажная библиотека познакомит с издательскими новинками музея, пройдёт и презентация календаря на 2025 год с фотографиями архитектурных объектов Эрмитажа, выполненными Александром Дымниковым. Дни Эрмитажа во Владивостоке по традиции завершит чтение "Илиады" Гомера, в котором могут принять участие все желающие.
https://ria.ru/20240923/vladivostok-1974149140.html
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владивосток, дальний восток, михаил пиотровский, государственный эрмитаж
Владивосток, Дальний Восток, Михаил Пиотровский, Государственный Эрмитаж
Дни Эрмитажа во Владивостоке открылись гашением конверта с картины
Дни Эрмитажа во Владивостоке открылись гашением конверта с картины Лингельбаха
ВЛАДИВОСТОК, 23 сен — РИА Новости. Дни Эрмитажа во Владивостоке открылись в понедельник в Приморской Государственной картинной галерее торжественным гашением конверта с картины Йоханеса Лингельбаха "У городских ворот" XVII века, передает корреспондент РИА Новости.
Дни Эрмитажа проводятся по инициативе гендиректора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского
, в видеообращении он поздравил с открытием Дней Эрмитажа во Владивостоке. В этом году мероприятие состоится в девятый раз и пройдёт с 23 по 29 сентября.
Во Владивостоке Дни Эрмитажа открыла торжественная церемония гашения почтового конверта с изображением произведения из коллекции Приморской картинной галереи - картины Йоханеса Лингельбаха "У городских ворот" XVII века. Гашение конверта проводилось впервые, ранее в рамках дней Эрмитажа спецштемпели ставили на открытки с изображением картин из собрания галереи.
"Дни Эрмитажа для нас - событие всегда долгожданное... Это всегда и образовательная, и коммуникативная, и профессиональная программа", - сказала на открытии директор Приморской картинной галереи Алёна Даценко.
Тираж конверта - 50 тысяч экземпляров. Первый конверт с картиной Йоханеса Лингельбаха "У городских ворот" XVII века со спецгашением Дней Эрмитажа во Владивостоке по традиции отправили гендиректору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому.
Дни Эрмитажа во Владивостоке представят две выставки: "Но если уж табак так нравится тебе…" из собрания Государственного Эрмитажа" и "Западноевропейская коллекция. Реставрация и атрибуция. Из собр ания Приморской государственной картинной галереи". В рамках мероприятия по традиции организованы мастер-классы по реставрации от сотрудников Государственного Эрмитажа для реставраторов из музеев Дальнего Востока
.
В дни эрмитажной недели пройдут образовательные и развлекательные программы: экскурсии для взрослых и детей, мастер-классы, акция "Эрмитаж становится ближе". Эрмитажная библиотека познакомит с издательскими новинками музея, пройдёт и презентация календаря на 2025 год с фотографиями архитектурных объектов Эрмитажа, выполненными Александром Дымниковым. Дни Эрмитажа во Владивостоке по традиции завершит чтение "Илиады" Гомера, в котором могут принять участие все желающие.