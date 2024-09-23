https://ria.ru/20240923/vladivostok-1974149140.html
Во Владивостоке начинают работу дни Эрмитажа
Во Владивостоке начинают работу дни Эрмитажа - РИА Новости, 23.09.2024
Во Владивостоке начинают работу дни Эрмитажа
Дни Эрмитажа открываются во Владивостоке, мероприятия пройдут с 23 по 29 сентября в Приморской государственной картинной галерее. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T01:05
2024-09-23T01:05
2024-09-23T01:05
владивосток
михаил пиотровский
государственный эрмитаж
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общество
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ВЛАДИВОСТОК, 23 сен – РИА Новости. Дни Эрмитажа открываются во Владивостоке, мероприятия пройдут с 23 по 29 сентября в Приморской государственной картинной галерее. Дни Эрмитажа проводятся по инициативе гендиректора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, в этом году мероприятие во Владивостоке состоится в девятый раз и пройдёт с 23 по 29 сентября. "Программа Дней Эрмитажа, как и всегда, очень разнообразна и включает выставки: "Но если уж табак так нравится тебе…" из собрания Государственного Эрмитажа" и "Западноевропейская коллекция. Реставрация и атрибуция. Из собрания Приморской государственной картинной галереи"... Отдельная важнейшая часть программы – мастер-классы по реставрации от сотрудников Государственного Эрмитажа для реставраторов из музеев всего Дальнего Востока", - говорится в сообщении. В рамках эрмитажной недели, как говорится в сообщении, пройдут образовательные и развлекательные программы: экскурсии для взрослых и детей, мастер-классы, акция "Эрмитаж становится ближе". Эрмитажная библиотека традиционно познакомит с издательскими новинками музея, пройдёт и презентация календаря на 2025 год с фотографиями архитектурных объектов Эрмитажа, выполненными Александром Дымниковым. "К открытию Дней Эрмитажа во Владивостоке "Почта России" выпустила новый почтовый конверт с изображением картины Йоханеса Лингельбаха "У городских ворот". Церемония торжественного гашения конверта пройдет в Главных анфиладах 23 сентября", - сообщает галерея. О наиболее ярких эпизодах истории производства и использования стекла, легендах и мифах, сопровождающих этот вид декоративно-прикладного искусства, расскажут эрмитажные лекции "Стекло. Легенды и быль" и "Прекрасные вещи – в повседневный быт! Художественное стеклоделие на рубеже XIX – XX веков". Дни Эрмитажа во Владивостоке по традиции завершит чтение "Илиады" Гомера, в котором могут принять участие все желающие, информирует галерея.
https://ria.ru/20240905/putin-1970719505.html
https://realty.ria.ru/20240905/vladivostok-1970725388.html
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владивосток, михаил пиотровский, государственный эрмитаж, культура, общество
Владивосток, Михаил Пиотровский, Государственный Эрмитаж, Культура, Общество
Во Владивостоке начинают работу дни Эрмитажа
Мероприятия пройдут с 23 по 29 сентября
ВЛАДИВОСТОК, 23 сен – РИА Новости. Дни Эрмитажа открываются во Владивостоке, мероприятия пройдут с 23 по 29 сентября в Приморской государственной картинной галерее.
Дни Эрмитажа проводятся по инициативе гендиректора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского
, в этом году мероприятие во Владивостоке состоится в девятый раз и пройдёт с 23 по 29 сентября.
"Программа Дней Эрмитажа, как и всегда, очень разнообразна и включает выставки: "Но если уж табак так нравится тебе…" из собрания Государственного Эрмитажа" и "Западноевропейская коллекция. Реставрация и атрибуция. Из собрания Приморской государственной картинной галереи"... Отдельная важнейшая часть программы – мастер-классы по реставрации от сотрудников Государственного Эрмитажа для реставраторов из музеев всего Дальнего Востока", - говорится в сообщении.
В рамках эрмитажной недели, как говорится в сообщении, пройдут образовательные и развлекательные программы: экскурсии для взрослых и детей, мастер-классы, акция "Эрмитаж становится ближе". Эрмитажная библиотека традиционно познакомит с издательскими новинками музея, пройдёт и презентация календаря на 2025 год с фотографиями архитектурных объектов Эрмитажа, выполненными Александром Дымниковым.
"К открытию Дней Эрмитажа во Владивостоке "Почта России
" выпустила новый почтовый конверт с изображением картины Йоханеса Лингельбаха "У городских ворот". Церемония торжественного гашения конверта пройдет в Главных анфиладах 23 сентября", - сообщает галерея.
О наиболее ярких эпизодах истории производства и использования стекла, легендах и мифах, сопровождающих этот вид декоративно-прикладного искусства, расскажут эрмитажные лекции "Стекло. Легенды и быль" и "Прекрасные вещи – в повседневный быт! Художественное стеклоделие на рубеже XIX – XX веков". Дни Эрмитажа во Владивостоке по традиции завершит чтение "Илиады" Гомера, в котором могут принять участие все желающие, информирует галерея.