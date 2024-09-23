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Жители Молдавии не хотят менять национальную валюту на евро, показал опрос - РИА Новости, 23.09.2024
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18:52 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/valyuta-1974298839.html
Жители Молдавии не хотят менять национальную валюту на евро, показал опрос
Жители Молдавии не хотят менять национальную валюту на евро, показал опрос - РИА Новости, 23.09.2024
Жители Молдавии не хотят менять национальную валюту на евро, показал опрос
Жители Молдавии не хотят менять национальную валюту на евро, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного в сентябре молдавской компанией по... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T18:52
2024-09-23T18:52
в мире
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КИШИНЕВ, 23 сен - РИА Новости. Жители Молдавии не хотят менять национальную валюту на евро, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного в сентябре молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData). Власти Молдавии в феврале прошлого года выразили заинтересованность в присоединении к единой зоне платежей в евро, а также к единому европейскому рынку. Граждан республики спросили, как они относятся к введению в обращение евро в качестве валюты в Молдавии. Эту идею поддержали 38,9% респондентов. "Против" высказались 45,9% респондентов. Не смогли ответить на этот вопрос 15,2% участников опроса. Опрос проводился в период с 13 по 18 сентября, в нем принял участие 1021 человек из 293 населенных пунктов. Погрешность не превышает 3 процентных пункта. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20240808/moldaviya-1964656916.html
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в мире, молдавия, украина, киев, евросоюз
В мире, Молдавия, Украина, Киев, Евросоюз
Жители Молдавии не хотят менять национальную валюту на евро, показал опрос

Date Inteligente: жители Молдавии не хотят менять леи на евро

© Sputnik / Miroslav RotariМолдавские леи
Молдавские леи - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Sputnik / Miroslav Rotari
Молдавские леи. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 сен - РИА Новости. Жители Молдавии не хотят менять национальную валюту на евро, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного в сентябре молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData).
Власти Молдавии в феврале прошлого года выразили заинтересованность в присоединении к единой зоне платежей в евро, а также к единому европейскому рынку.
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Граждан республики спросили, как они относятся к введению в обращение евро в качестве валюты в Молдавии. Эту идею поддержали 38,9% респондентов. "Против" высказались 45,9% респондентов. Не смогли ответить на этот вопрос 15,2% участников опроса.
Опрос проводился в период с 13 по 18 сентября, в нем принял участие 1021 человек из 293 населенных пунктов. Погрешность не превышает 3 процентных пункта.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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