https://ria.ru/20240923/uspenskaya-1974268138.html
Адвокат Успенской объяснила ее неявку в суд по иску к Киркорову
Адвокат Успенской объяснила ее неявку в суд по иску к Киркорову - РИА Новости, 23.09.2024
Адвокат Успенской объяснила ее неявку в суд по иску к Киркорову
Защита Любови Успенской заявила, что певица не хочет присутствовать при рассмотрении ее иска к артисту Филиппу Киркорову, поскольку это разбирательство является РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T16:21
2024-09-23T16:21
2024-09-23T17:11
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Защита Любови Успенской заявила, что певица не хочет присутствовать при рассмотрении ее иска к артисту Филиппу Киркорову, поскольку это разбирательство является для нее психотравмирующим, передает корреспондент РИА Новости из зала Таганского районного суда Москвы. "Безусловно, Любовь Залмановна следит за производством по делу <...> и не пришла не из-за неуважения к суду, а по той причине, что для нее это дополнительный психотравмирующий фактор", — сказала адвокат Елена Сенина. В понедельник суд начал рассмотрение иска по существу. В интервью телеканалу "Муз-ТВ" Киркоров назвал певицу попрошайкой, которая "клянчит шмотки и подарки". Теперь Успенская требует десять миллионов рублей компенсации и опровержение порочащих ее утверждений.Сторона ответчика требования не признает и считает незаконными. "Иск придуман и подан как ответная реакция на исковое заявление Киркорова", — заявил представитель Киркорова, который также не явился на заседание.Ранее певец подал иск в Замоскворецкий районный суд Москвы в связи с интервью Успенской журналистке Алене Жигаловой, в котором его назвали женоненавистником. Он потребовал десять миллионов рублей компенсации и возмещение двух миллионов судебных расходов. В итоге с Успенской взыскали около 280 тысяч рублей, обязав опровергнуть порочащие артиста сведения.
https://ria.ru/20240722/kirkorov-1961211896.html
https://ria.ru/20240722/uspenskaja-1961275310.html
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филипп киркоров, любовь успенская, россия
Шоубиз, Филипп Киркоров, Любовь Успенская, Россия
Адвокат Успенской объяснила ее неявку в суд по иску к Киркорову
Адвокат Успенской объяснила ее неявку в суд по иску к Киркорову на 10 млн рублей
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Защита Любови Успенской заявила, что певица не хочет присутствовать при рассмотрении ее иска к артисту Филиппу Киркорову, поскольку это разбирательство является для нее психотравмирующим, передает корреспондент РИА Новости из зала Таганского районного суда Москвы.
"Безусловно, Любовь Залмановна следит за производством по делу <...> и не пришла не из-за неуважения к суду, а по той причине, что для нее это дополнительный психотравмирующий фактор", — сказала адвокат Елена Сенина.
В понедельник суд начал рассмотрение иска по существу. В интервью телеканалу "Муз-ТВ" Киркоров назвал певицу попрошайкой, которая "клянчит шмотки и подарки". Теперь Успенская требует десять миллионов рублей компенсации и опровержение порочащих ее утверждений.
Сторона ответчика требования не признает и считает незаконными.
"Иск придуман и подан как ответная реакция на исковое заявление Киркорова", — заявил представитель Киркорова, который также не явился на заседание.
Ранее певец подал иск в Замоскворецкий районный суд Москвы
в связи с интервью Успенской журналистке Алене Жигаловой, в котором его назвали женоненавистником. Он потребовал десять миллионов рублей компенсации и возмещение двух миллионов судебных расходов. В итоге с Успенской взыскали около 280 тысяч рублей, обязав опровергнуть порочащие артиста сведения.