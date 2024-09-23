https://ria.ru/20240923/unichtozhenie-1974158093.html
Российские летчики готовы уничтожать украинские F-16 в небе, заявил военный
Российские летчики готовы уничтожать украинские F-16 в небе, заявил военный - РИА Новости, 23.09.2024
Российские летчики готовы уничтожать украинские F-16 в небе, заявил военный
Летчики-истребители Морской авиации Черноморского флота готовы уничтожать украинские F-16 в небе, рассказал РИА Новости летчик-истребитель с позывным "Байкал". РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T05:50
2024-09-23T05:50
2024-09-23T05:57
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Летчики-истребители Морской авиации Черноморского флота готовы уничтожать украинские F-16 в небе, рассказал РИА Новости летчик-истребитель с позывным "Байкал". Летчик с позывным "Байкал" рассказал агентству, что они готовы к встрече в воздушном бою с украинскими F-16. Современные многофункциональные истребители Су-30СМ обладают всеми необходимыми для противостояния характеристиками, а в самом воздушном бою "решают" навыки летчика, и таковыми умениями российские летчики обладают. "Мы всегда готовы к любым видам вооружения и самолетов противника. По воздушным боям - ни для кого не секрет, что российские летчики гораздо опытнее и гораздо более натренированы в воздушных боях, чем любой летчик любой страны. И какой бы воздушный бой ни был, все-таки его исход зависит только от летчика. И F-16 им совсем не помогут, как и не помогли их Су-27, МиГ-29 хваленые и все остальные. Им все это не помогло. С F-16 будет точно так же", - рассказал о работе истребителей морской авиации "Байкал". Командующий ВВС США в Европе и Африке Генерал Джеймс Хекер ранее в сентябре заявил, что украинским пилотам не хватает опыта для выполнения сложных задач на поставленных Западом истребителях F-16. а союзники Киева не могут достаточно быстро обучать украинских пилотов управлению F-16.
https://ria.ru/20240923/aviatsiya-1974157902.html
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сша, европа, африка, f-16, су-30см, су-27, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, США, Европа, Африка, F-16, Су-30СМ, Су-27, Вооруженные силы РФ
Российские летчики готовы уничтожать украинские F-16 в небе, заявил военный
Летчик "Байкал": российские военные готовы уничтожать украинские F-16 в небе