https://ria.ru/20240923/unichtozhenie-1974155866.html

Ми-28 нанес удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области

Ми-28 нанес удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области - РИА Новости, 23.09.2024

Ми-28 нанес удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области

Российский ударный вертолет Ми-28НМ нанес авиаракетами поражение живой силе и бронетехнике ВСУ в курском приграничье, цело уничтожены, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T05:04

2024-09-23T05:04

2024-09-23T05:04

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ми-28нм

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российский ударный вертолет Ми-28НМ нанес авиаракетами поражение живой силе и бронетехнике ВСУ в курском приграничье, цело уничтожены, сообщили в Минобороны России. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар был нанесен авиационными ракетами по разведанным целям противника. После выпуска ракет экипаж вернулся на площадку вылета. "По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены", - подчеркнули в Минобороны. Ведомство также выложило видеоролик, где показано, как вертолет взлетает, поднимая под собой клубы пыли, выходит в точку нанесения удара, отстреливается по позициям ВСУ и возвращается обратно.

https://ria.ru/20240923/akhmat-1974148602.html

https://ria.ru/20240922/minoborony-1974114815.html

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россия, вооруженные силы украины, ми-28нм, вооруженные силы рф