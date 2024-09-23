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Ми-28 нанес удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области
Ми-28 нанес удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области - РИА Новости, 23.09.2024
Ми-28 нанес удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области
Российский ударный вертолет Ми-28НМ нанес авиаракетами поражение живой силе и бронетехнике ВСУ в курском приграничье, цело уничтожены, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T05:04
2024-09-23T05:04
2024-09-23T05:04
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российский ударный вертолет Ми-28НМ нанес авиаракетами поражение живой силе и бронетехнике ВСУ в курском приграничье, цело уничтожены, сообщили в Минобороны России. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар был нанесен авиационными ракетами по разведанным целям противника. После выпуска ракет экипаж вернулся на площадку вылета. "По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены", - подчеркнули в Минобороны. Ведомство также выложило видеоролик, где показано, как вертолет взлетает, поднимая под собой клубы пыли, выходит в точку нанесения удара, отстреливается по позициям ВСУ и возвращается обратно.
https://ria.ru/20240923/akhmat-1974148602.html
https://ria.ru/20240922/minoborony-1974114815.html
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россия, вооруженные силы украины, ми-28нм, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ, Вооруженные силы РФ
Ми-28 нанес удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области
Минобороны сообщило об ударе по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российский ударный вертолет Ми-28НМ нанес авиаракетами поражение живой силе и бронетехнике ВСУ в курском приграничье, цело уничтожены, сообщили в Минобороны России.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что удар был нанесен авиационными ракетами по разведанным целям противника. После выпуска ракет экипаж вернулся на площадку вылета.
"По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены", - подчеркнули в Минобороны.
Ведомство также выложило видеоролик, где показано, как вертолет взлетает, поднимая под собой клубы пыли, выходит в точку нанесения удара, отстреливается по позициям ВСУ и возвращается обратно.