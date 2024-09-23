https://ria.ru/20240923/ukraina-1974279041.html

На Украине заочно арестовали подозреваемого во взяточничестве депутата Рады

На Украине заочно арестовали подозреваемого во взяточничестве депутата Рады - РИА Новости, 23.09.2024

На Украине заочно арестовали подозреваемого во взяточничестве депутата Рады

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины заочно арестовал подозреваемого во взяточничестве депутата Верховной рады Андрея Одарченко, выехавшего за границу,... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T17:25

2024-09-23T17:25

2024-09-23T17:25

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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины заочно арестовал подозреваемого во взяточничестве депутата Верховной рады Андрея Одарченко, выехавшего за границу, сообщает в понедельник украинское Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Украинский центр противодействия коррупции ранее в понедельник сообщал, что Одарченко выехал в Румынию. "ВАКС 23 сентября 2024 поддержал позицию прокурора САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.) и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей депутату Украины IX созыва, который обвиняется в предоставлении неправомерной выгоды председателю государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. Также суд удовлетворил ходатайство прокурора о взыскании в доход государства 15 миллионов гривен (362,5 тысячи долларов) залога", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале бюро. НАБУ имени подозреваемого не называет, однако, согласно информации украинского телеканала "Общественное", речь идет об Андрее Одарченко. САП Украины 18 сентября объявила Одарченко в розыск. НАБУ 21 ноября 2023 года сообщало, что предъявило обвинение депутатам Верховной рады Андрею Одарченко и Сергею Лабазюку в даче взятки в криптовалюте биткоин, эквивалентной 50 тысячам долларов, председателю госагентства восстановления и развития инфраструктуры страны.

https://ria.ru/20240917/ukraina-1973201906.html

https://ria.ru/20240901/voennye-1969814336.html

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в мире, украина, румыния, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины