https://ria.ru/20240923/ukraina-1974275938.html

"Русские ответят". В США забили тревогу из-за намерений Киева

"Русские ответят". В США забили тревогу из-за намерений Киева - РИА Новости, 23.09.2024

"Русские ответят". В США забили тревогу из-за намерений Киева

Читатели The New York Times осудили попытки киевского режима добиться от союзников разрешения бить вглубь России западным оружием. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T16:56

2024-09-23T16:56

2024-09-23T17:06

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владимир путин

дмитрий песков

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нато

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Читатели The New York Times осудили попытки киевского режима добиться от союзников разрешения бить вглубь России западным оружием."Ну и чего мы добиваемся в этом конфликте? Такое чувство, что завести все в тупик, чтобы никто не выиграл, а как можно больше народа с обеих сторон полегло. И все это с риском разжечь ядерную войну", — написал пользователь."Мы, что, все сошли с ума? От одних только фотографий этого оружия начинаешь думать: а на той ли я вообще планете? Почему мы все так легко миримся с войной как с некой неизбежностью? Мы же прекрасно понимаем, откуда это все берется, и знаем, как эти проблемы решить. И все равно...", — ужаснулся второй."Только когда русские ответят с сокрушительной силой, пусть украинцы пеняют на себя и знают, что своих детей США в бой не отправят", - заметил третий."Зеленскому плевать на третью мировую. Это он загнал Украину в такое положение. Сейчас он фактически приперт к стенке. Но другим людям судьба мира небезразлична", - констатировал читатель."Не хочу никого расстраивать, но Украина не выигрывает. И США это знают. Они просто пытаются истощить Россию, чтобы поменьше уступить Москве, когда придет время перекраивать границы. Дальнобойное оружие этого факта не изменит", — заключили в дискуссии.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции Москвы на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Песков также указал, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20240917/svo-1973268735.html

https://ria.ru/20240923/rossiya-1974224208.html

https://ria.ru/20240922/zakharova-1974100169.html

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украина

сша

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россия, украина, сша, владимир путин, дмитрий песков, сергей лавров, нато