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На Украине задержали трех подозреваемых в поджоге автомобилей военных - РИА Новости, 23.09.2024
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14:35 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/ukraina-1974248765.html
На Украине задержали трех подозреваемых в поджоге автомобилей военных
На Украине задержали трех подозреваемых в поджоге автомобилей военных - РИА Новости, 23.09.2024
На Украине задержали трех подозреваемых в поджоге автомобилей военных
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в понедельник о задержании трех человек, которые подозреваются в поджоге автомобилей военнослужащих ВСУ в Тернополе и РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T14:35
2024-09-23T14:35
в мире
украина
тернополь
черкассы
служба безопасности украины
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в понедельник о задержании трех человек, которые подозреваются в поджоге автомобилей военнослужащих ВСУ в Тернополе и Черкассах. "Служба безопасности и национальная полиция задержали еще трех (человек – ред.), которые поджигали служебные авто сил обороны в разных регионах Украины. Приоритетными "целями" фигурантов были автомобили, которые проходили техобслуживание после выполнения боевых задач на передовой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Подозреваемым вменяется нарушение статьи "Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц". Им грозит до восьми лет лишения свободы. Украинские СМИ ранее сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои машины от поджога, они прикрепляют наклейки с надписью "Не ТЦК" (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы).
https://ria.ru/20240816/ukraina-1966561104.html
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в мире, украина, тернополь, черкассы, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Тернополь, Черкассы, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
На Украине задержали трех подозреваемых в поджоге автомобилей военных

СБУ задержала трех человек за поджоги автомобилей ВСУ в Тернополе и Черкассах

© РИА Новости / Антон ДенисовПожар
Пожар - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Пожар. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в понедельник о задержании трех человек, которые подозреваются в поджоге автомобилей военнослужащих ВСУ в Тернополе и Черкассах.
"Служба безопасности и национальная полиция задержали еще трех (человек – ред.), которые поджигали служебные авто сил обороны в разных регионах Украины. Приоритетными "целями" фигурантов были автомобили, которые проходили техобслуживание после выполнения боевых задач на передовой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
Подозреваемым вменяется нарушение статьи "Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц". Им грозит до восьми лет лишения свободы.
Украинские СМИ ранее сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои машины от поджога, они прикрепляют наклейки с надписью "Не ТЦК" (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы).
Сотрудник ГСЧС Украины во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
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16 августа, 11:55
 
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