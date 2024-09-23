https://ria.ru/20240923/ukraina-1974230557.html

На Украине прихожане храма перекрыли дорогу из-за мобилизации священников

На Украине прихожане храма перекрыли дорогу из-за мобилизации священников - РИА Новости, 23.09.2024

На Украине прихожане храма перекрыли дорогу из-за мобилизации священников

Прихожане храма в селе Иза Закарпатской области перекрыли дорогу из-за того, что местный военкомат забрал священников, сообщил украинский "Пятый телеканал". РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T13:22

2024-09-23T13:22

2024-09-23T14:45

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Прихожане храма в селе Иза Закарпатской области перекрыли дорогу из-за того, что местный военкомат забрал священников, сообщил украинский "Пятый телеканал". На видео, которое публикует телеканал, множество людей еще ночью перекрывают дорогу. Днем они пришли к военкомату. Прихожане читают молитвы перед зданием с вооруженной охраной и скандируют: "Священников!" — требуя отпустить священнослужителей. К какой конфессии относится местный приход, не уточняется. На Украине с 25 февраля 2022 года объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие и увозя их в микроавтобусах в неизвестном направлении. С 18 мая вступил в силу закон об ужесточении правил мобилизации. В соответствии с ними все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные, явившись в военкомат, либо зарегистрировавшись в "Электронном кабинете призывника". Через электронный кабинет будут также вручать повестки. Кроме того, военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции.

https://ria.ru/20240922/ukraina-1974132787.html

https://ria.ru/20240911/kiev-1972029024.html

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