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На Украине прихожане храма перекрыли дорогу из-за мобилизации священников - РИА Новости, 23.09.2024
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13:22 23.09.2024 (обновлено: 14:45 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/ukraina-1974230557.html
На Украине прихожане храма перекрыли дорогу из-за мобилизации священников
На Украине прихожане храма перекрыли дорогу из-за мобилизации священников - РИА Новости, 23.09.2024
На Украине прихожане храма перекрыли дорогу из-за мобилизации священников
Прихожане храма в селе Иза Закарпатской области перекрыли дорогу из-за того, что местный военкомат забрал священников, сообщил украинский "Пятый телеканал". РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T13:22
2024-09-23T14:45
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Прихожане храма в селе Иза Закарпатской области перекрыли дорогу из-за того, что местный военкомат забрал священников, сообщил украинский "Пятый телеканал". На видео, которое публикует телеканал, множество людей еще ночью перекрывают дорогу. Днем они пришли к военкомату. Прихожане читают молитвы перед зданием с вооруженной охраной и скандируют: "Священников!" — требуя отпустить священнослужителей. К какой конфессии относится местный приход, не уточняется. На Украине с 25 февраля 2022 года объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие и увозя их в микроавтобусах в неизвестном направлении. С 18 мая вступил в силу закон об ужесточении правил мобилизации. В соответствии с ними все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные, явившись в военкомат, либо зарегистрировавшись в "Электронном кабинете призывника". Через электронный кабинет будут также вручать повестки. Кроме того, военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции.
https://ria.ru/20240922/ukraina-1974132787.html
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в мире, украина, закарпатская область, ситуация вокруг упц
В мире, Украина, Закарпатская область, Ситуация вокруг УПЦ
На Украине прихожане храма перекрыли дорогу из-за мобилизации священников

"Пятый канал": в Закарпатье перекрыли дорогу из-за мобилизации служителей храма

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРаспятие в храме
Распятие в храме - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Распятие в храме. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Прихожане храма в селе Иза Закарпатской области перекрыли дорогу из-за того, что местный военкомат забрал священников, сообщил украинский "Пятый телеканал".
На видео, которое публикует телеканал, множество людей еще ночью перекрывают дорогу. Днем они пришли к военкомату. Прихожане читают молитвы перед зданием с вооруженной охраной и скандируют: "Священников!" — требуя отпустить священнослужителей. К какой конфессии относится местный приход, не уточняется.
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С 18 мая вступил в силу закон об ужесточении правил мобилизации. В соответствии с ними все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные, явившись в военкомат, либо зарегистрировавшись в "Электронном кабинете призывника". Через электронный кабинет будут также вручать повестки. Кроме того, военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции.
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