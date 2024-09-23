Рейтинг@Mail.ru
На Украине начали борьбу с видеофиксацией силовой мобилизации - РИА Новости, 23.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/ukraina-1974221916.html
На Украине начали борьбу с видеофиксацией силовой мобилизации
На Украине начали борьбу с видеофиксацией силовой мобилизации - РИА Новости, 23.09.2024
На Украине начали борьбу с видеофиксацией силовой мобилизации
Специальные подразделения созданы на Украине для борьбы с видеофиксацией силовой мобилизации, заявил в понедельник начальник Одесского областного военкомата... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T12:34
2024-09-23T12:34
в мире
здоровье - общество
украина
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960413214_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a49d203fdc244ae9c08b1a87c79959c0.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Специальные подразделения созданы на Украине для борьбы с видеофиксацией силовой мобилизации, заявил в понедельник начальник Одесского областного военкомата Юрий Пуйко. "Есть такие граждане, которые специально на публику начинают играть на руку врагу, а в это время по указке или по заданию кто-то проводит видеосъемку. Случаев таких много... Этими случаями занимаются соответствующие органы... созданы такие подразделения, которые противодействуют данной информации ", - заявил Пуйко в интервью, опубликованном украинским издание "Страна.ua". Пуйко не уточнил, к какому ведомству относятся упомянутые подразделения, отметив только, что к самим военкоматам они отношения не имеют. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240921/kiev-1974021088.html
https://ria.ru/20240921/odessa-1973941956.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960413214_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_6c24594ab603cd0608d19237abb11364.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, здоровье - общество, украина, страна.ua
В мире, Здоровье - Общество, Украина, Страна.ua
На Украине начали борьбу с видеофиксацией силовой мобилизации

На Украине создали подразделения для борьбы с видеофиксацией силовой мобилизации

© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева
Сотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Специальные подразделения созданы на Украине для борьбы с видеофиксацией силовой мобилизации, заявил в понедельник начальник Одесского областного военкомата Юрий Пуйко.
"Есть такие граждане, которые специально на публику начинают играть на руку врагу, а в это время по указке или по заданию кто-то проводит видеосъемку. Случаев таких много... Этими случаями занимаются соответствующие органы... созданы такие подразделения, которые противодействуют данной информации ", - заявил Пуйко в интервью, опубликованном украинским издание "Страна.ua".
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
В Киеве сотрудники военкомата задержали американца, сообщили СМИ
21 сентября, 19:15
Пуйко не уточнил, к какому ведомству относятся упомянутые подразделения, отметив только, что к самим военкоматам они отношения не имеют.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Женщины перекрыли дорогу у ворот военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
Женщины перекрыли дорогу у ворот военкомата в Одессе, пишут СМИ
21 сентября, 01:01
 
В миреЗдоровье - ОбществоУкраинаСтрана.ua
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала