https://ria.ru/20240923/ukraina-1974221916.html
На Украине начали борьбу с видеофиксацией силовой мобилизации
На Украине начали борьбу с видеофиксацией силовой мобилизации - РИА Новости, 23.09.2024
На Украине начали борьбу с видеофиксацией силовой мобилизации
Специальные подразделения созданы на Украине для борьбы с видеофиксацией силовой мобилизации, заявил в понедельник начальник Одесского областного военкомата... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T12:34
2024-09-23T12:34
2024-09-23T12:34
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Специальные подразделения созданы на Украине для борьбы с видеофиксацией силовой мобилизации, заявил в понедельник начальник Одесского областного военкомата Юрий Пуйко. "Есть такие граждане, которые специально на публику начинают играть на руку врагу, а в это время по указке или по заданию кто-то проводит видеосъемку. Случаев таких много... Этими случаями занимаются соответствующие органы... созданы такие подразделения, которые противодействуют данной информации ", - заявил Пуйко в интервью, опубликованном украинским издание "Страна.ua". Пуйко не уточнил, к какому ведомству относятся упомянутые подразделения, отметив только, что к самим военкоматам они отношения не имеют. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240921/kiev-1974021088.html
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в мире, здоровье - общество, украина, страна.ua
В мире, Здоровье - Общество, Украина, Страна.ua
На Украине начали борьбу с видеофиксацией силовой мобилизации
На Украине создали подразделения для борьбы с видеофиксацией силовой мобилизации
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Специальные подразделения созданы на Украине для борьбы с видеофиксацией силовой мобилизации, заявил в понедельник начальник Одесского областного военкомата Юрий Пуйко.
"Есть такие граждане, которые специально на публику начинают играть на руку врагу, а в это время по указке или по заданию кто-то проводит видеосъемку. Случаев таких много... Этими случаями занимаются соответствующие органы... созданы такие подразделения, которые противодействуют данной информации ", - заявил Пуйко в интервью, опубликованном украинским издание "Страна.ua
".
Пуйко не уточнил, к какому ведомству относятся упомянутые подразделения, отметив только, что к самим военкоматам они отношения не имеют.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.