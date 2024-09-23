https://ria.ru/20240923/ukraina-1974221513.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.09.2024
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T12:33
2024-09-23T12:33
2024-09-23T12:34
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в указанных регионах прозвучала практически одновременно - в 12.16 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html
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РИА Новости
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в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Полтавской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу