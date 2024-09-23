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Бойцы группировки "Южной" нанесли удар по опорному пункту ВСУ
Бойцы группировки "Южной" нанесли удар по опорному пункту ВСУ - РИА Новости, 23.09.2024
Бойцы группировки "Южной" нанесли удар по опорному пункту ВСУ
Экипажи реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" мотострелкового соединения "Южной" группировки войск нанесли удар по опорному пункту ВСУ на донецком... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T05:07
2024-09-23T05:07
2024-09-23T05:07
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Экипажи реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" мотострелкового соединения "Южной" группировки войск нанесли удар по опорному пункту ВСУ на донецком направлении СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В этот раз экипажи РСЗО "Град" "Южной" группировки войск нанесли удар и уничтожили опорный пункт противника. Система залпового огня нанесла площадное поражение, накрыла определённый периметр, тем самым поразила рассредоточенную силу противника", - сообщили в силовом ведомстве. В министерстве также уточнили, что экипажи боевых машин в своей тактике используют эффект неожиданности. Противник не знает, откуда на этот раз прилетят реактивные снаряды. Каждую уничтоженную единицу техники противника, каждый его опорный пункт, каждый окоп военнослужащие называют ежедневной, обязательной к выполнению задачей.
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в мире, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Бойцы группировки "Южной" нанесли удар по опорному пункту ВСУ
Экипажи РСЗО "Град" нанесли удар по опорному пункту ВСУ на Донецком направлении
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Экипажи реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" мотострелкового соединения "Южной" группировки войск нанесли удар по опорному пункту ВСУ на донецком направлении СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В этот раз экипажи РСЗО "Град" "Южной" группировки войск нанесли удар и уничтожили опорный пункт противника. Система залпового огня нанесла площадное поражение, накрыла определённый периметр, тем самым поразила рассредоточенную силу противника", - сообщили в силовом ведомстве.
В министерстве также уточнили, что экипажи боевых машин в своей тактике используют эффект неожиданности. Противник не знает, откуда на этот раз прилетят реактивные снаряды. Каждую уничтоженную единицу техники противника, каждый его опорный пункт, каждый окоп военнослужащие называют ежедневной, обязательной к выполнению задачей.