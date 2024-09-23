Рейтинг@Mail.ru
Бойцы группировки "Южной" нанесли удар по опорному пункту ВСУ - РИА Новости, 23.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/udar-1974156029.html
Бойцы группировки "Южной" нанесли удар по опорному пункту ВСУ
Бойцы группировки "Южной" нанесли удар по опорному пункту ВСУ - РИА Новости, 23.09.2024
Бойцы группировки "Южной" нанесли удар по опорному пункту ВСУ
Экипажи реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" мотострелкового соединения "Южной" группировки войск нанесли удар по опорному пункту ВСУ на донецком... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T05:07
2024-09-23T05:07
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966878741_136:70:2991:1676_1920x0_80_0_0_57ae9c23edd7c47962e3496195031dc2.jpg
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Экипажи реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" мотострелкового соединения "Южной" группировки войск нанесли удар по опорному пункту ВСУ на донецком направлении СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В этот раз экипажи РСЗО "Град" "Южной" группировки войск нанесли удар и уничтожили опорный пункт противника. Система залпового огня нанесла площадное поражение, накрыла определённый периметр, тем самым поразила рассредоточенную силу противника", - сообщили в силовом ведомстве. В министерстве также уточнили, что экипажи боевых машин в своей тактике используют эффект неожиданности. Противник не знает, откуда на этот раз прилетят реактивные снаряды. Каждую уничтоженную единицу техники противника, каждый его опорный пункт, каждый окоп военнослужащие называют ежедневной, обязательной к выполнению задачей.
https://ria.ru/20240922/vertolet-1974108883.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966878741_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_5f5567524910d052090e52ad564ae4c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Бойцы группировки "Южной" нанесли удар по опорному пункту ВСУ

Экипажи РСЗО "Град" нанесли удар по опорному пункту ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Экипажи реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" мотострелкового соединения "Южной" группировки войск нанесли удар по опорному пункту ВСУ на донецком направлении СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В этот раз экипажи РСЗО "Град" "Южной" группировки войск нанесли удар и уничтожили опорный пункт противника. Система залпового огня нанесла площадное поражение, накрыла определённый периметр, тем самым поразила рассредоточенную силу противника", - сообщили в силовом ведомстве.
В министерстве также уточнили, что экипажи боевых машин в своей тактике используют эффект неожиданности. Противник не знает, откуда на этот раз прилетят реактивные снаряды. Каждую уничтоженную единицу техники противника, каждый его опорный пункт, каждый окоп военнослужащие называют ежедневной, обязательной к выполнению задачей.
Удар по скоплению ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Российский вертолет нанес удар по скоплению ВСУ в курском приграничье
22 сентября, 15:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала