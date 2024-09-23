https://ria.ru/20240923/ubiystvo-1974165629.html

Житель Приморья получил 8,5 года колонии за убийство из-за громкой музыки

Житель Приморья получил 8,5 года колонии за убийство из-за громкой музыки - РИА Новости, 23.09.2024

Житель Приморья получил 8,5 года колонии за убийство из-за громкой музыки

Жителя Приморья приговорили к восьми с половиной годам заключения за то, что он убил из самодельного автомата незнакомого мужчину, у которого ночью громко... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T08:24

2024-09-23T08:24

2024-09-23T15:07

происшествия

приморский край

уссурийск

ак-103

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ВЛАДИВОСТОК, 23 сен — РИА Новости. Жителя Приморья приговорили к восьми с половиной годам заключения за то, что он убил из самодельного автомата незнакомого мужчину, у которого ночью громко играла музыка, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края в Telegram-канале. "Уссурийский районный суд <…> назначил ему наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", — говорится в публикации.Как следует из материалов дела, в июле 2022 года 37-летний подсудимый нашел на берегу озера в Уссурийске автомат, переделанный из охолощенного АК-103 СХ. В магазине было не менее 14 патронов. В течение года он хранил оружие у себя дома. В августе 2023-го около 03:00 подсудимый шел домой, при этом он был пьян и имел при себе автомат. Во дворе одного из домов он услышал громкую музыку, поднялся в квартиру и попросил открывшего дверь хозяина сделать потише. Между ними завязался словесный конфликт, сопровождавшийся нецензурной бранью. Подсудимый достал оружие и сделал предупредительный выстрел, а когда оппонент двинулся на него, выстрелил еще три раза. Потерпевший умер на месте. Стрелок разобрал автомат и спрятал его в кустах, свою одежду он выбросил в мусорный контейнер. Оружие позже обнаружил дворник, который сообщил о находке в полицию. В суде фигурант признал вину.

https://ria.ru/20240903/delo-1970230135.html

https://ria.ru/20240127/delo-1923891737.html

приморский край

уссурийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, приморский край, уссурийск, ак-103