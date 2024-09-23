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Тюменский инфопарк за время работы посетили более 200 тысяч человек - РИА Новости, 23.09.2024
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
06:18 23.09.2024 (обновлено: 12:22 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/tyumen-1974159777.html
Тюменский инфопарк за время работы посетили более 200 тысяч человек
Тюменский инфопарк за время работы посетили более 200 тысяч человек - РИА Новости, 23.09.2024
Тюменский инфопарк за время работы посетили более 200 тысяч человек
Инфопарк "Тюменская область, я люблю тебя!", в котором была представлена часть стенда региона с выставки-форума "Россия", за время работы посетили более 200... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T06:18
2024-09-23T12:22
общество
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россия
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 23 сен – РИА Новости. Инфопарк "Тюменская область, я люблю тебя!", в котором была представлена часть стенда региона с выставки-форума "Россия", за время работы посетили более 200 тысяч человек, сообщил губернатор Александр Моор. Инфопарк "Тюменская область, я люблю тебя!" в специально установленном павильоне у Цветного бульвара в Тюмени был открыт к 80-летию со дня образования региона и работал с 9 августа по 22 сентября. "За 44 дня работы инфопарк принял более 200 тысяч посетителей. Это жители нашего региона, а также гости из разных уголков России и других стран. ... Инфопарк стал настоящей точкой притяжения - здесь постоянно кипела жизнь. Мы не только продлили работу стенда Тюменской области с выставки-форума "Россия", но и создали самостоятельный интересный проект о прошлом, настоящем и будущем", - написал Александр Моор в своем Telegram-канале. Работа инфопарка была организована по принципу работы выставки-форума "Россия", на более чем десяти интерактивных площадках посетили могли узнать об истории региона и перспективных проектах ближайшего будущего. За все время в инфопарке прошло 26 дней муниципальных образований, девять дней органов государственной власти и девять отраслевых дней. Состоялось более 250 экскурсий, в том числе для школьников, студентов, официальных делегаций, трудовых коллективов. Тридцать участников викторины выиграли турпоездки по региону. Отмечается, что после завершения работы инфопарка в Тюмени начнется работа над созданием национального центра выставки "Россия".
https://ria.ru/20240920/tyumen-1973808635.html
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общество, тюмень, россия, александр моор
Общество, Тюмень, Россия, Александр Моор, Тюменская область
Тюменский инфопарк за время работы посетили более 200 тысяч человек

Инфопарк "Тюменская область, я люблю тебя!" посетили более 200 тысяч человек

© iStock.com / SergeyVButorinТюмень
Тюмень - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© iStock.com / SergeyVButorin
Тюмень. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 23 сен – РИА Новости. Инфопарк "Тюменская область, я люблю тебя!", в котором была представлена часть стенда региона с выставки-форума "Россия", за время работы посетили более 200 тысяч человек, сообщил губернатор Александр Моор.
Инфопарк "Тюменская область, я люблю тебя!" в специально установленном павильоне у Цветного бульвара в Тюмени был открыт к 80-летию со дня образования региона и работал с 9 августа по 22 сентября.
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20 сентября, 12:57
"За 44 дня работы инфопарк принял более 200 тысяч посетителей. Это жители нашего региона, а также гости из разных уголков России и других стран. ... Инфопарк стал настоящей точкой притяжения - здесь постоянно кипела жизнь. Мы не только продлили работу стенда Тюменской области с выставки-форума "Россия", но и создали самостоятельный интересный проект о прошлом, настоящем и будущем", - написал Александр Моор в своем Telegram-канале.
Работа инфопарка была организована по принципу работы выставки-форума "Россия", на более чем десяти интерактивных площадках посетили могли узнать об истории региона и перспективных проектах ближайшего будущего. За все время в инфопарке прошло 26 дней муниципальных образований, девять дней органов государственной власти и девять отраслевых дней. Состоялось более 250 экскурсий, в том числе для школьников, студентов, официальных делегаций, трудовых коллективов. Тридцать участников викторины выиграли турпоездки по региону.
Отмечается, что после завершения работы инфопарка в Тюмени начнется работа над созданием национального центра выставки "Россия".
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Тюменская областьОбществоТюменьРоссияАлександр Моор
 
 
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