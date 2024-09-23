https://ria.ru/20240923/turtsiya-1974161779.html
Экономист оценил возможность отмены системы "все включено" в Турции
Экономист оценил возможность отмены системы "все включено" в Турции - РИА Новости, 23.09.2024
Экономист оценил возможность отмены системы "все включено" в Турции
Турецкие отели с системой "всё включено" все еще останутся предпочтительными для российских туристов, правительство не пойдет на ее полную отмену, считает... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T07:02
2024-09-23T07:02
2024-09-23T07:09
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АНКАРА, 23 сен - РИА Новости. Турецкие отели с системой "всё включено" все еще останутся предпочтительными для российских туристов, правительство не пойдет на ее полную отмену, считает экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. В Турции отдыхать в отеле и питаться по системе "всё включено" значительно выгоднее, чем в кафе или ресторане за его пределами, ведь цены там за последние два года увеличились в пять и более раз, сообщили ранее в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). По словам Александра Лиры, директора по продажам онлайн-агрегатора туров Travelata, у отдыхающих просто нет другого выбора: цены на отдых в Турции за год выросли на 23%, а вот цены в ресторанах за последние два года увеличились в пять и более раз. Это связано с инфляцией, ростом цен на мясо и другие продукты. "Цены в турецких отелях с системой "всё включено" выросли, но они все еще ниже, чем на услуги по питанию на улице. По сути, эта система служит для привлечения российских туристов. Вот почему я считаю, что отели, работающие по системе "всё включено", все еще предпочтительнее. Они (власти Турции - ред.) не ликвидируют эту систему. Потому что излюбленный российскими туристами регион Антальи работает по системе "всё включено", - заявил эксперт. Как писало ранее туирецкое издание Turizm Gazetesi, представители турецкого турбизнеса неоднократно призывали пересмотреть формат услуг "всё включено" (all inclusive) в отелях. Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу ранее предложил отказаться от этой системы услуг и перейти на вариант, когда туристы выбирают только нужные им опции. В качестве примера Кавалоглу привел вариант выбора отдыха в гостинице "без алкоголя". Советник мэра Антальи по туризму Осман Айык ранее заявил РИА Новости, что полный отказ от системы "всё включено" в турецких гостиницах маловероятен, но возможно появление вариаций ввиду различных требований туристов и выросших цен на отдых. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна планирует принять по итогам 2024 года 60 миллионов туристов, получив доходы от индустрии туризма в 60 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240806/turtsiya-1964338578.html
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новости - туризм, коммерческая недвижимость, турция, осман айык, реджеп тайип эрдоган, отдых в россии
Новости - Туризм, Коммерческая недвижимость, Турция, Осман Айык, Реджеп Тайип Эрдоган, отдых в России
Экономист оценил возможность отмены системы "все включено" в Турции
Эрчин: отели с системой "всё включено" останутся предпочтительными для россиян
АНКАРА, 23 сен - РИА Новости. Турецкие отели с системой "всё включено" все еще останутся предпочтительными для российских туристов, правительство не пойдет на ее полную отмену, считает экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
В Турции отдыхать в отеле и питаться по системе "всё включено" значительно выгоднее, чем в кафе или ресторане за его пределами, ведь цены там за последние два года увеличились в пять и более раз, сообщили ранее в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). По словам Александра Лиры, директора по продажам онлайн-агрегатора туров Travelata, у отдыхающих просто нет другого выбора: цены на отдых в Турции за год выросли на 23%, а вот цены в ресторанах за последние два года увеличились в пять и более раз. Это связано с инфляцией, ростом цен на мясо и другие продукты.
"Цены в турецких отелях с системой "всё включено" выросли, но они все еще ниже, чем на услуги по питанию на улице. По сути, эта система служит для привлечения российских туристов. Вот почему я считаю, что отели, работающие по системе "всё включено", все еще предпочтительнее. Они (власти Турции - ред.) не ликвидируют эту систему. Потому что излюбленный российскими туристами регион Антальи работает по системе "всё включено", - заявил эксперт.
Как писало ранее туирецкое издание Turizm Gazetesi, представители турецкого турбизнеса неоднократно призывали пересмотреть формат услуг "всё включено" (all inclusive) в отелях. Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу ранее предложил отказаться от этой системы услуг и перейти на вариант, когда туристы выбирают только нужные им опции. В качестве примера Кавалоглу привел вариант выбора отдыха в гостинице "без алкоголя".
Советник мэра Антальи по туризму Осман Айык
ранее заявил РИА Новости, что полный отказ от системы "всё включено" в турецких гостиницах маловероятен, но возможно появление вариаций ввиду различных требований туристов и выросших цен на отдых.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
сообщил, что страна планирует принять по итогам 2024 года 60 миллионов туристов, получив доходы от индустрии туризма в 60 миллиардов долларов.