https://ria.ru/20240923/turtsiya-1974158773.html

Турция терпеливо продолжает усилия по миру на Украине, заявил Эрдоган

Турция терпеливо продолжает усилия по миру на Украине, заявил Эрдоган - РИА Новости, 23.09.2024

Турция терпеливо продолжает усилия по миру на Украине, заявил Эрдоган

Турция терпеливо продолжает усилия по установлению мира на Украине, тогда как глобальная система безопасности терпит крах, заявил президент Реджеп Тайип... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T06:01

2024-09-23T06:01

2024-09-23T06:01

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АНКАРА, 23 сен — РИА Новости. Турция терпеливо продолжает усилия по установлению мира на Украине, тогда как глобальная система безопасности терпит крах, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. "Война на Украине, которая идет уже третий год, угрожает региональной и глобальной стабильности. Мы с самого первого дня подчеркиваем, что для достижения прочного мира в регионе приоритет должен быть отдан дипломатии. Мы считаем каждую пролитую каплю крови и каждый день конфликта большой потерей. Понимая это, мы терпеливо продолжаем наши усилия по установлению справедливого мира", - приводит слова турецкого лидера, находящегося с визитом в США, турецкое госагентство Anadolu. Турецкий лидер также заявил, что глобальная система безопасности теряет свою эффективность. "Я также хотел бы подчеркнуть следующее. Глобальная система начала терять всю свою эффективность и авторитет. Институты, чьей обязанностью является обеспечение мира и безопасности, переживают очевидный моральный крах", - добавил Эрдоган. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет. В сентябре на ВЭФ Путин заявил, что, если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.

https://ria.ru/20240923/erdogan-1974156791.html

https://ria.ru/20240918/turtsija-1973447444.html

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в мире, россия, украина, москва, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, нато, вооруженные силы украины, турция