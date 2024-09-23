Рейтинг@Mail.ru
Турция терпеливо продолжает усилия по миру на Украине, заявил Эрдоган - РИА Новости, 23.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:01 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/turtsiya-1974158773.html
Турция терпеливо продолжает усилия по миру на Украине, заявил Эрдоган
Турция терпеливо продолжает усилия по миру на Украине, заявил Эрдоган - РИА Новости, 23.09.2024
Турция терпеливо продолжает усилия по миру на Украине, заявил Эрдоган
Турция терпеливо продолжает усилия по установлению мира на Украине, тогда как глобальная система безопасности терпит крах, заявил президент Реджеп Тайип... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T06:01
2024-09-23T06:01
в мире
россия
украина
москва
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946105095_0:195:550:504_1920x0_80_0_0_fcffef84b3875ce04a9ac2723db0b163.jpg
АНКАРА, 23 сен — РИА Новости. Турция терпеливо продолжает усилия по установлению мира на Украине, тогда как глобальная система безопасности терпит крах, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. "Война на Украине, которая идет уже третий год, угрожает региональной и глобальной стабильности. Мы с самого первого дня подчеркиваем, что для достижения прочного мира в регионе приоритет должен быть отдан дипломатии. Мы считаем каждую пролитую каплю крови и каждый день конфликта большой потерей. Понимая это, мы терпеливо продолжаем наши усилия по установлению справедливого мира", - приводит слова турецкого лидера, находящегося с визитом в США, турецкое госагентство Anadolu. Турецкий лидер также заявил, что глобальная система безопасности теряет свою эффективность. "Я также хотел бы подчеркнуть следующее. Глобальная система начала терять всю свою эффективность и авторитет. Институты, чьей обязанностью является обеспечение мира и безопасности, переживают очевидный моральный крах", - добавил Эрдоган. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет. В сентябре на ВЭФ Путин заявил, что, если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
https://ria.ru/20240923/erdogan-1974156791.html
https://ria.ru/20240918/turtsija-1973447444.html
россия
украина
москва
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946105095_0:118:551:531_1920x0_80_0_0_5d9e43bdf09cee9571a4f7adf5643f13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, москва, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, нато, вооруженные силы украины, турция
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО, Вооруженные силы Украины, Турция
Турция терпеливо продолжает усилия по миру на Украине, заявил Эрдоган

Эрдоган заявил, что глобальная система безопасности терпит крах

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 23 сен — РИА Новости. Турция терпеливо продолжает усилия по установлению мира на Украине, тогда как глобальная система безопасности терпит крах, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"Война на Украине, которая идет уже третий год, угрожает региональной и глобальной стабильности. Мы с самого первого дня подчеркиваем, что для достижения прочного мира в регионе приоритет должен быть отдан дипломатии. Мы считаем каждую пролитую каплю крови и каждый день конфликта большой потерей. Понимая это, мы терпеливо продолжаем наши усилия по установлению справедливого мира", - приводит слова турецкого лидера, находящегося с визитом в США, турецкое госагентство Anadolu.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Турция имеет разногласия с США по вопросам безопасности, заявил Эрдоган
Вчера, 05:22
Турецкий лидер также заявил, что глобальная система безопасности теряет свою эффективность.
"Я также хотел бы подчеркнуть следующее. Глобальная система начала терять всю свою эффективность и авторитет. Институты, чьей обязанностью является обеспечение мира и безопасности, переживают очевидный моральный крах", - добавил Эрдоган.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
В сентябре на ВЭФ Путин заявил, что, если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Турция будет расширять связи с ШОС и БРИКС, заявил Эрдоган
18 сентября, 16:33
 
В миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганНАТОВооруженные силы УкраиныТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала