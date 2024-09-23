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Путин поручил рассмотреть вопрос о создании центра применения БПЛА в Якутии - РИА Новости, 23.09.2024
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20:04 23.09.2024 (обновлено: 20:21 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/tsentr-1974308474.html
Путин поручил рассмотреть вопрос о создании центра применения БПЛА в Якутии
Путин поручил рассмотреть вопрос о создании центра применения БПЛА в Якутии - РИА Новости, 23.09.2024
Путин поручил рассмотреть вопрос о создании центра применения БПЛА в Якутии
Президент России Владимир Путин поручил министерству обороны РФ рассмотреть вопрос целесообразности создания центра применения БПЛА в Якутии. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T20:04
2024-09-23T20:21
безопасность
россия
владимир путин
андрей белоусов
айсен николаев
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил министерству обороны РФ рассмотреть вопрос целесообразности создания центра применения БПЛА в Якутии.Соответствующий перечень поручений по итогам визита в Республику Саха (Якутия) опубликован на сайте Кремля."Минобороны России совместно с исполнительными органами Республики Саха (Якутия) рассмотреть вопрос о целесообразности создания в Республике Саха (Якутия) инновационного центра комплексного применения беспилотных летательных аппаратов. Доклад - до 1 ноября 2024 года", - говорится в документе.Ответственными назначены министр обороны России Андрей Белоусов и врио главы Якутия Айсен Николаев.
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безопасность, россия, владимир путин, андрей белоусов, айсен николаев
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Айсен Николаев
Путин поручил рассмотреть вопрос о создании центра применения БПЛА в Якутии

Путин поручил МО рассмотреть вопрос о создании центра применения БПЛА в Якутии

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил министерству обороны РФ рассмотреть вопрос целесообразности создания центра применения БПЛА в Якутии.
Соответствующий перечень поручений по итогам визита в Республику Саха (Якутия) опубликован на сайте Кремля.
"Минобороны России совместно с исполнительными органами Республики Саха (Якутия) рассмотреть вопрос о целесообразности создания в Республике Саха (Якутия) инновационного центра комплексного применения беспилотных летательных аппаратов. Доклад - до 1 ноября 2024 года", - говорится в документе.
Ответственными назначены министр обороны России Андрей Белоусов и врио главы Якутия Айсен Николаев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
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