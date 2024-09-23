https://ria.ru/20240923/tsb-1974248373.html
ЦБ продлил ограничения на перевод физлицами средств за рубеж
ЦБ продлил ограничения на перевод физлицами средств за рубеж - РИА Новости, 23.09.2024
ЦБ продлил ограничения на перевод физлицами средств за рубеж
Банк России продлил ещё на шесть месяцев, до 31 марта 2025 года, ограничения на перевод средств за рубеж для физлиц, сообщил регулятор. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T14:32
2024-09-23T14:32
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Банк России продлил ещё на шесть месяцев, до 31 марта 2025 года, ограничения на перевод средств за рубеж для физлиц, сообщил регулятор. "Банк России продлил еще на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж. Они будут действовать с 1 октября 2024 года до 31 марта 2025 года включительно. Граждане России и физические лица — нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте", - говорится в сообщении. Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более 10 тысяч долларов или эквивалент в другой иностранной валюте. При этом суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции. Отмечается, что физические лица — нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран. "Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц", - поясняет также ЦБ. А банки из недружественных государств, как указывается в сообщении, могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.
https://ria.ru/20240919/tsb-1973664905.html
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экономика, россия, сша, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, США, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ продлил ограничения на перевод физлицами средств за рубеж
ЦБ продлил ограничения на перевод физлицами средств за рубеж до марта 2025 года
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Банк России продлил ещё на шесть месяцев, до 31 марта 2025 года, ограничения на перевод средств за рубеж для физлиц, сообщил регулятор.
"Банк России продлил еще на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж. Они будут действовать с 1 октября 2024 года до 31 марта 2025 года включительно. Граждане России
и физические лица — нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов США
или эквивалент в другой иностранной валюте", - говорится в сообщении.
Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более 10 тысяч долларов или эквивалент в другой иностранной валюте. При этом суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции.
Отмечается, что физические лица — нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран.
"Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц — нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц", - поясняет также ЦБ.
А банки из недружественных государств, как указывается в сообщении, могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.