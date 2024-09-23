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Израиль атаковал более 150 целей "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 23.09.2024
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10:20 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/tsakhal-1974182102.html
Израиль атаковал более 150 целей "Хезболлы" в Ливане
Израиль атаковал более 150 целей "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 23.09.2024
Израиль атаковал более 150 целей "Хезболлы" в Ливане
Десятки истребителей ВВС Израиля с утра понедельника атаковали более 150 целей движения "Хезболлах" в Ливане, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T10:20
2024-09-23T10:20
в мире
израиль
ливан
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 сен - РИА Новости. Десятки истребителей ВВС Израиля с утра понедельника атаковали более 150 целей движения "Хезболлах" в Ливане, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Начиная с сегодняшнего утра десятки истребителей атаковали более 150 целей", - говорится в сообщении. Ранее в понедельник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей населенных пунктов на юге Ливана покинуть районы, где движение "Хезболлах" размещает вооружение, так как Израиль готовится вновь атаковать объекты движения.
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в мире, израиль, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль атаковал более 150 целей "Хезболлы" в Ливане

ВВС Израиля атаковали более 150 целей "Хезболлы" в Ливане с утра

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский истребитель F-15
Израильский истребитель F-15 - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский истребитель F-15. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 сен - РИА Новости. Десятки истребителей ВВС Израиля с утра понедельника атаковали более 150 целей движения "Хезболлах" в Ливане, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Начиная с сегодняшнего утра десятки истребителей атаковали более 150 целей", - говорится в сообщении.
Ранее в понедельник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей населенных пунктов на юге Ливана покинуть районы, где движение "Хезболлах" размещает вооружение, так как Израиль готовится вновь атаковать объекты движения.
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В миреИзраильЛиванХезболлаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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