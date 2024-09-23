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Израиль атаковал более 150 целей "Хезболлы" в Ливане

Израиль атаковал более 150 целей "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 23.09.2024

Израиль атаковал более 150 целей "Хезболлы" в Ливане

Десятки истребителей ВВС Израиля с утра понедельника атаковали более 150 целей движения "Хезболлах" в Ливане, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T10:20

2024-09-23T10:20

2024-09-23T10:20

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ливан

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армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 сен - РИА Новости. Десятки истребителей ВВС Израиля с утра понедельника атаковали более 150 целей движения "Хезболлах" в Ливане, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Начиная с сегодняшнего утра десятки истребителей атаковали более 150 целей", - говорится в сообщении. Ранее в понедельник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей населенных пунктов на юге Ливана покинуть районы, где движение "Хезболлах" размещает вооружение, так как Израиль готовится вновь атаковать объекты движения.

https://ria.ru/20240922/beyrut-1974108772.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году