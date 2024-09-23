ЦАХАЛ заявил, что наносит удары по объектам "Хезболлах" в Ливане
ЦАХАЛ: Израиль наносит массированные удары по объектам "Хезболлах" в Ливане
© AP Photo / Hussein MallaДым после израильского авиаудара по ливанской деревне на юге страны. 23 сентября 2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым после израильского авиаудара по ливанской деревне на юге страны. 23 сентября 2024
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что наносит массированные удары по объектам ливанского движения "Хезболлах".
"В настоящее время ЦАХАЛ наносит массированные удары по террористическим целям, принадлежащим террористической организации "Хезболлах" в Ливане", - сообщила израильская армия в Telegram-канале.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Президент Израиля Ицхак Герцог отверг причастность страны к случившемуся. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
Армия Израиля перебросила к границе с Ливаном 98-ю дивизию, которая ранее была задействована в операция в секторе Газа. ВВС Израиля проводят массированные бомбардировки объектов движения "Хезболлах" и пусковых установок с ракетами, готовыми к запуску по Израилю.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 41 тысячи человек, пострадали свыше 95 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.