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ЦАХАЛ заявил, что наносит удары по объектам "Хезболлах" в Ливане

ЦАХАЛ заявил, что наносит удары по объектам "Хезболлах" в Ливане - РИА Новости, 23.09.2024

ЦАХАЛ заявил, что наносит удары по объектам "Хезболлах" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что наносит массированные удары по объектам ливанского движения "Хезболлах". РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T06:45

2024-09-23T06:45

2024-09-23T10:27

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ливан

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хамас

ицхак герцог

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что наносит массированные удары по объектам ливанского движения "Хезболлах"."В настоящее время ЦАХАЛ наносит массированные удары по террористическим целям, принадлежащим террористической организации "Хезболлах" в Ливане", - сообщила израильская армия в Telegram-канале.В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Президент Израиля Ицхак Герцог отверг причастность страны к случившемуся. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.Армия Израиля перебросила к границе с Ливаном 98-ю дивизию, которая ранее была задействована в операция в секторе Газа. ВВС Израиля проводят массированные бомбардировки объектов движения "Хезболлах" и пусковых установок с ракетами, готовыми к запуску по Израилю.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 41 тысячи человек, пострадали свыше 95 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, ицхак герцог, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году