https://ria.ru/20240923/trofey-1974159356.html

Более 175 тысяч новосибирцев посетили выставку трофейной техники НАТО

Более 175 тысяч новосибирцев посетили выставку трофейной техники НАТО - РИА Новости, 23.09.2024

Более 175 тысяч новосибирцев посетили выставку трофейной техники НАТО

Более 175 тысяч новосибирцев и гостей города посетили передвижную выставку трофейной техники НАТО, захваченной и уничтоженной в ходе специальной военной... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T06:12

2024-09-23T06:12

2024-09-23T06:12

специальная военная операция на украине

новосибирск

россия

сургут

нато

безопасность

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НОВОСИБИРСК, 23 сен – РИА Новости. Более 175 тысяч новосибирцев и гостей города посетили передвижную выставку трофейной техники НАТО, захваченной и уничтоженной в ходе специальной военной операции, сообщает в понедельник пресс-служба Центрального военного округа. Передвижная выставка трофейной техники, захваченной и уничтоженной военнослужащими группировки войск "Центр" в ходе боевых действий на донецком и авдеевском направлениях СВО, открылась в Новосибирске 13 сентября, а завершила свою работу в минувшее воскресенье 22 сентября. "Более 175 тысяч новосибирцев и гостей столицы Сибири посетили единственную в России передвижную выставку трофейной техники НАТО, захваченной и уничтоженной военнослужащими группировки войск "Центр" в ходе боевых действий на донецком и авдеевском направлениях специальной военной операции, за время ее работы", - говорится в сообщении. За время работы выставки в Новосибирске были проведены десятки мероприятий с участием ветеранов, действующих военнослужащих, представителей общественных организаций, трудовых отрядов и юнармейцев. Посетители выставки принимали участие в плетении маскировочных сетей, изготовлении основ для окопных свечей, сухого душа, мастер-классах по самообороне, сборке-разборке автомата, оказании первой медицинской помощи. Выставка - совместный проект Центрального военного округа, партии "Единая Россия", полпредства в УрФО и правительств регионов. Выставка в настоящее время переезжает и теперь откроется в Сургуте 27 сентября. В основной части экспозиции представлена техника, уничтоженная и захваченная в ходе боевых действиях на авдеевском и донецком направлениях спецоперации, в том числе танк Abrams, бронетранспортеры М113, Kirpi, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff, вездеход Pinzgauer. Также на отдельных площадках выставки представлены беспилотные летательные аппараты, где гости могут ознакомиться с техникой пилотирования дрона на симуляторе, и стрелковое вооружение.

https://ria.ru/20240919/surgut-1973556183.html

https://ria.ru/20240914/trofei-1972714283.html

новосибирск

россия

сургут

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новосибирск, россия, сургут, нато, безопасность