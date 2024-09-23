https://ria.ru/20240923/trevoga-1974278175.html

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.09.2024

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу в понедельник объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины,... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T17:07

2024-09-23T17:07

2024-09-23T17:07

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Воздушную тревогу в понедельник объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. С 15.13 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги звучит в Сумкой области. После 16.30 ее объявили в Полтавской, Харьковской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской, а также подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html

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в мире, россия, николаевская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины