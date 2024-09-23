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В Москве начали проверку из-за агрессивного поведения тренера в бассейне - РИА Новости, 23.09.2024
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16:45 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/trener-1974272909.html
В Москве начали проверку из-за агрессивного поведения тренера в бассейне
В Москве начали проверку из-за агрессивного поведения тренера в бассейне - РИА Новости, 23.09.2024
В Москве начали проверку из-за агрессивного поведения тренера в бассейне
Проверку начали в Москве из-за агрессивного поведения тренера по отношению к ребенку-инвалиду в бассейне, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T16:45
2024-09-23T16:45
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Проверку начали в Москве из-за агрессивного поведения тренера по отношению к ребенку-инвалиду в бассейне, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в соцсетях расходилось видео, на котором тренер в детском бассейне "Child Ocean" хватает ребенка-инвалида за руки и окунает насильно с головой в воду. "По данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства. По его словам, за мужчиной уже не в первый раз замечают агрессивное поведение на работе.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве начали проверку из-за агрессивного поведения тренера в бассейне

В Москве проверят сведения об агрессии тренера к ребенку-инвалиду в бассейне

© 112/TelegramКадр видео занятия с ребенком-инвалидом в бассейне в Москве
Кадр видео занятия с ребенком-инвалидом в бассейне в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© 112/Telegram
Кадр видео занятия с ребенком-инвалидом в бассейне в Москве
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Проверку начали в Москве из-за агрессивного поведения тренера по отношению к ребенку-инвалиду в бассейне, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в соцсетях расходилось видео, на котором тренер в детском бассейне "Child Ocean" хватает ребенка-инвалида за руки и окунает насильно с головой в воду.
"По данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
По его словам, за мужчиной уже не в первый раз замечают агрессивное поведение на работе.
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