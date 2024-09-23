https://ria.ru/20240923/trener-1974272909.html

В Москве начали проверку из-за агрессивного поведения тренера в бассейне

В Москве начали проверку из-за агрессивного поведения тренера в бассейне - РИА Новости, 23.09.2024

В Москве начали проверку из-за агрессивного поведения тренера в бассейне

Проверку начали в Москве из-за агрессивного поведения тренера по отношению к ребенку-инвалиду в бассейне, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T16:45

2024-09-23T16:45

2024-09-23T16:45

происшествия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Проверку начали в Москве из-за агрессивного поведения тренера по отношению к ребенку-инвалиду в бассейне, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в соцсетях расходилось видео, на котором тренер в детском бассейне "Child Ocean" хватает ребенка-инвалида за руки и окунает насильно с головой в воду. "По данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства. По его словам, за мужчиной уже не в первый раз замечают агрессивное поведение на работе.

https://ria.ru/20240702/kaliningrad-1956892548.html

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происшествия, москва, россия