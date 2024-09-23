https://ria.ru/20240923/travlya-1974248021.html

Львова-Белова рассказала об обращениях о детской травле

Львова-Белова рассказала об обращениях о детской травле - РИА Новости, 23.09.2024

Львова-Белова рассказала об обращениях о детской травле

В аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка поступило более 240 обращений о детской травле в 2024 году, сообщила детский омбудсмен Мария... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T14:30

2024-09-23T14:30

2024-09-23T14:30

общество

россия

мария львова-белова

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка поступило более 240 обращений о детской травле в 2024 году, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. "Мы наблюдаем рост обращений, которые связаны с этой темой (темой травли - ред.), в этом году к нам поступило более 240 обращений", - заявила Львова-Белова на презентации результатов всероссийского социологического исследования по вопросам безопасности детства. По её словам, случаи травли есть даже в детских садах. "Сегодня нет единого подхода среди образовательных организаций в отношении травли, и иногда считается, что это дело только родителей и детей, не считаясь с тем фактом, что сам процесс начинается и происходит в школе", - добавила уполномоченный. Львова-Белова уточнила, что если травля происходит в образовательном учреждении, то там должны принимать активные меры. "Должен существовать единый алгоритм, как в этих ситуациях действовать, потому что сейчас мы видим, что это такой пинг-понг, вы знаете, перекинул мячик с одной стороны на другую, при этом проблема (травли - ред.) не решается. И родителям важно понимать, как действовать, и учителям важно понимать, как реагировать и как минимизировать последствия ситуации", - пояснила детский омбудсмен.

https://ria.ru/20240523/moskalkova-1947961367.html

https://ria.ru/20240917/chelyabinsk-1973134617.html

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общество, россия, мария львова-белова