https://ria.ru/20240923/terakt-1974145919.html
Crocus Group начинает выплаты пострадавшим в теракте
Crocus Group начинает выплаты пострадавшим в теракте - РИА Новости, 23.09.2024
Crocus Group начинает выплаты пострадавшим в теракте
Компания Crocus в понедельник, 23 сентября, начнет выплаты, собранные Фондом наследия Муслима Магомаева, пострадавшим при теракте в концертном зале "Крокус сити РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T00:22
2024-09-23T00:22
2024-09-23T00:22
теракт в "крокус сити холле"
общество
красногорск
муслим магомаев
крокус сити холл
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Компания Crocus в понедельник, 23 сентября, начнет выплаты, собранные Фондом наследия Муслима Магомаева, пострадавшим при теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сообщила пресс-служба группы. "Выплаты начнутся с 23 сентября 2024 года", — заявили в компании.Всего комиссией была обработана 341 заявка и установлено 12 категорий пострадавших. Как говорится в сообщении компании, все собранные средства распределены между гражданами, подавшими заявки и предоставившими список всех необходимых документов. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
https://ria.ru/20240922/panikhida-1974086783.html
красногорск
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общество, красногорск, муслим магомаев, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Общество, Красногорск, Муслим Магомаев, Крокус Сити Холл
Crocus Group начинает выплаты пострадавшим в теракте
Crocus Group начнет выплаты пострадавшим в теракте