https://ria.ru/20240923/terakt-1974145919.html

Crocus Group начинает выплаты пострадавшим в теракте

Crocus Group начинает выплаты пострадавшим в теракте - РИА Новости, 23.09.2024

Crocus Group начинает выплаты пострадавшим в теракте

Компания Crocus в понедельник, 23 сентября, начнет выплаты, собранные Фондом наследия Муслима Магомаева, пострадавшим при теракте в концертном зале "Крокус сити РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T00:22

2024-09-23T00:22

2024-09-23T00:22

теракт в "крокус сити холле"

общество

красногорск

муслим магомаев

крокус сити холл

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Компания Crocus в понедельник, 23 сентября, начнет выплаты, собранные Фондом наследия Муслима Магомаева, пострадавшим при теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сообщила пресс-служба группы. "Выплаты начнутся с 23 сентября 2024 года", — заявили в компании.Всего комиссией была обработана 341 заявка и установлено 12 категорий пострадавших. Как говорится в сообщении компании, все собранные средства распределены между гражданами, подавшими заявки и предоставившими список всех необходимых документов. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.

https://ria.ru/20240922/panikhida-1974086783.html

красногорск

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общество, красногорск, муслим магомаев, крокус сити холл