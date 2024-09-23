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Дуров назвал условия передачи данных пользователей Telegram - РИА Новости, 23.09.2024
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16:28 23.09.2024 (обновлено: 18:51 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/telegram-1974269307.html
Дуров назвал условия передачи данных пользователей Telegram
Дуров назвал условия передачи данных пользователей Telegram - РИА Новости, 23.09.2024
Дуров назвал условия передачи данных пользователей Telegram
Данные пользователей Telegram, нарушающих правила, могут передать властям при поступлении обоснованных запросов, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T16:28
2024-09-23T18:51
telegram
технологии
павел дуров
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Данные пользователей Telegram, нарушающих правила, могут передать властям при поступлении обоснованных запросов, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем канале.&quot;Telegram обновил условия предоставления услуг и политику конфиденциальности, обеспечив их единообразие во всем мире. Согласно уточнениям, IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила платформы, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы&quot;, — написал предприниматель.Так, в разделе "Политика конфиденциальности Telegram" появился новый пункт под номером 8.3 "Правоохранительные органы". Из текста следует, что, если пользователь проходит подозреваемым по уголовному делу и на него поступит официальный судебный запрос, платформа проведет юридический анализ, нарушалось ли пользовательское соглашение, и может раскрыть данные властям."В случае предоставления каких-либо данных, мы отразим это в отчете, который раз в три месяца обновляется в официальном канале", — говорится в правилах.В пользовательском соглашении указано, что мессенджер не должен использоваться, в частности, для рассылки спама или обмана, пользователь соглашается не призывать к насилию в публичных каналах, ботах и других общедоступных чатах. Кроме того, в них нельзя размещать незаконный порнографический контент и заниматься "деятельностью, которая признана незаконной в большинстве стран".Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа. Через несколько дней предпринимателя отпустили под залог в пять миллионов евро. Ему запретили покидать Францию. Как сообщала прокурор Парижа Лор Бекко, Telegram привлек внимание следователей, так как не отвечал на запросы с просьбой установить личности киберпреступников, в частности, по делам о детской порнографии.
https://ria.ru/20240919/posol-1973586481.html
https://ria.ru/20240906/durov-1970983758.html
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telegram, технологии, павел дуров
Telegram, Технологии, Павел Дуров
Дуров назвал условия передачи данных пользователей Telegram

Дуров: данные о нарушителях в Telegram могут передать при обоснованных запросах

© Depositphotos.com / inkytapeЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Depositphotos.com / inkytape
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Данные пользователей Telegram, нарушающих правила, могут передать властям при поступлении обоснованных запросов, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем канале.
«

"Telegram обновил условия предоставления услуг и политику конфиденциальности, обеспечив их единообразие во всем мире. Согласно уточнениям, IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила платформы, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы", — написал предприниматель.

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Так, в разделе "Политика конфиденциальности Telegram" появился новый пункт под номером 8.3 "Правоохранительные органы". Из текста следует, что, если пользователь проходит подозреваемым по уголовному делу и на него поступит официальный судебный запрос, платформа проведет юридический анализ, нарушалось ли пользовательское соглашение, и может раскрыть данные властям.
"В случае предоставления каких-либо данных, мы отразим это в отчете, который раз в три месяца обновляется в официальном канале", — говорится в правилах.
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В пользовательском соглашении указано, что мессенджер не должен использоваться, в частности, для рассылки спама или обмана, пользователь соглашается не призывать к насилию в публичных каналах, ботах и других общедоступных чатах. Кроме того, в них нельзя размещать незаконный порнографический контент и заниматься "деятельностью, которая признана незаконной в большинстве стран".
Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа. Через несколько дней предпринимателя отпустили под залог в пять миллионов евро. Ему запретили покидать Францию. Как сообщала прокурор Парижа Лор Бекко, Telegram привлек внимание следователей, так как не отвечал на запросы с просьбой установить личности киберпреступников, в частности, по делам о детской порнографии.
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TelegramТехнологииПавел Дуров
 
 
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