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ВСУ нанесли удар по Каховке в Херсонской области

ВСУ нанесли удар по Каховке в Херсонской области - РИА Новости, 23.09.2024

ВСУ нанесли удар по Каховке в Херсонской области

Украинские войска нанесли удар по жилому сектору в Каховке Херсонской области, ранен местный житель, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T15:35

2024-09-23T15:35

2024-09-23T15:35

специальная военная операция на украине

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по жилому сектору в Каховке Херсонской области, ранен местный житель, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."В результате обстрела жилого сектора в Каховке множественные осколочные ранения получил 38-летний местный житель", - написал Сальдо.По его словам, пострадавший госпитализирован в Каховскую горбольницу, где медики оказывают ему необходимую помощь.При этом губернатор подчеркнул, что всего за минувшие сутки украинские войска выпустили по левому берегу области 37 снарядов, под удар попали восемь населенных пунктов.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240923/kurskaya-1974253792.html

херсонская область

каховка

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херсонская область , вооруженные силы украины, каховка, в мире, россия, владимир сальдо, сво