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ВСУ нанесли удар по Каховке в Херсонской области - РИА Новости, 23.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:35 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/svo-1974255039.html
ВСУ нанесли удар по Каховке в Херсонской области
ВСУ нанесли удар по Каховке в Херсонской области - РИА Новости, 23.09.2024
ВСУ нанесли удар по Каховке в Херсонской области
Украинские войска нанесли удар по жилому сектору в Каховке Херсонской области, ранен местный житель, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T15:35
2024-09-23T15:35
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
каховка
в мире
россия
владимир сальдо
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по жилому сектору в Каховке Херсонской области, ранен местный житель, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."В результате обстрела жилого сектора в Каховке множественные осколочные ранения получил 38-летний местный житель", - написал Сальдо.По его словам, пострадавший госпитализирован в Каховскую горбольницу, где медики оказывают ему необходимую помощь.При этом губернатор подчеркнул, что всего за минувшие сутки украинские войска выпустили по левому берегу области 37 снарядов, под удар попали восемь населенных пунктов.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240923/kurskaya-1974253792.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, каховка, в мире, россия, владимир сальдо, сво
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Каховка, В мире, Россия, Владимир Сальдо, СВО
ВСУ нанесли удар по Каховке в Херсонской области

Сальдо: ВСУ нанесли удар по жилому сектору в Каховке, ранен один житель

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела Каховки со стороны ВСУ
Последствия обстрела Каховки со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия обстрела Каховки со стороны ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по жилому сектору в Каховке Херсонской области, ранен местный житель, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"В результате обстрела жилого сектора в Каховке множественные осколочные ранения получил 38-летний местный житель", - написал Сальдо.
По его словам, пострадавший госпитализирован в Каховскую горбольницу, где медики оказывают ему необходимую помощь.
При этом губернатор подчеркнул, что всего за минувшие сутки украинские войска выпустили по левому берегу области 37 снарядов, под удар попали восемь населенных пунктов.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Последствия обстрела ВСУ города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныКаховкаВ миреРоссияВладимир СальдоСВО
 
 
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