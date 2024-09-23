https://ria.ru/20240923/svo-1974240189.html

Российские военные отразили две попытки ВСУ прорваться через границу

Российские военные отразили две попытки ВСУ прорваться через границу - РИА Новости, 23.09.2024

Российские военные отразили две попытки ВСУ прорваться через границу

Подразделения группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии за сутки отразили две попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенного... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T14:03

2024-09-23T14:03

2024-09-23T14:10

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии за сутки отразили две попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь, противник потерял до 30 человек и танк, сообщило Минобороны РФ."При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены две попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери противника составили до 30 человек личного состава убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина и два автомобиля", - говорится в сообщении ведомства.Кроме того, авиация, артиллерия и войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гончаровка, Куриловка, Косица, Кругленькое, Любимовка, Мартыновка, Малая Локня, Меловой, Малая Обуховка, Медвежье, Мирный, Новый Путь, Новоивановка, Плехово, Русское Поречное, Толстый Луг и Черкасская Конопелька.В Сумской области Украины российские военные нанесли удары по сосредоточению резервов 11 украинских бригад в районах 14 населенных пунктов, добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), сумская область, курская область