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Российские военные отразили две попытки ВСУ прорваться через границу - РИА Новости, 23.09.2024
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14:03 23.09.2024 (обновлено: 14:10 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/svo-1974240189.html
Российские военные отразили две попытки ВСУ прорваться через границу
Российские военные отразили две попытки ВСУ прорваться через границу - РИА Новости, 23.09.2024
Российские военные отразили две попытки ВСУ прорваться через границу
Подразделения группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии за сутки отразили две попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенного... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T14:03
2024-09-23T14:10
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
сумская область
курская область
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии за сутки отразили две попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь, противник потерял до 30 человек и танк, сообщило Минобороны РФ."При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены две попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери противника составили до 30 человек личного состава убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина и два автомобиля", - говорится в сообщении ведомства.Кроме того, авиация, артиллерия и войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гончаровка, Куриловка, Косица, Кругленькое, Любимовка, Мартыновка, Малая Локня, Меловой, Малая Обуховка, Медвежье, Мирный, Новый Путь, Новоивановка, Плехово, Русское Поречное, Толстый Луг и Черкасская Конопелька.В Сумской области Украины российские военные нанесли удары по сосредоточению резервов 11 украинских бригад в районах 14 населенных пунктов, добавили в МО РФ.
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), сумская область, курская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сумская область, Курская область
Российские военные отразили две попытки ВСУ прорваться через границу

МО: ВС России отразили 2 попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ
Работа танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии за сутки отразили две попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь, противник потерял до 30 человек и танк, сообщило Минобороны РФ.
«
"При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены две попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери противника составили до 30 человек личного состава убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина и два автомобиля", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, авиация, артиллерия и войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гончаровка, Куриловка, Косица, Кругленькое, Любимовка, Мартыновка, Малая Локня, Меловой, Малая Обуховка, Медвежье, Мирный, Новый Путь, Новоивановка, Плехово, Русское Поречное, Толстый Луг и Черкасская Конопелька.
В Сумской области Украины российские военные нанесли удары по сосредоточению резервов 11 украинских бригад в районах 14 населенных пунктов, добавили в МО РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сумская областьКурская область
 
 
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