https://ria.ru/20240923/svo-1974221200.html

Средства ПВО за сутки сбили три ракеты "Нептун" и две авиабомбы Hammer

Средства ПВО за сутки сбили три ракеты "Нептун" и две авиабомбы Hammer - РИА Новости, 23.09.2024

Средства ПВО за сутки сбили три ракеты "Нептун" и две авиабомбы Hammer

Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили оперативно-тактическую ракету ATACMS производства США, три управляемые ракеты большой дальности "Нептун", две... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T12:55

2024-09-23T12:55

2024-09-23T12:55

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили оперативно-тактическую ракету ATACMS производства США, три управляемые ракеты большой дальности "Нептун", две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд HIMARS производства США и 35 беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, три управляемые ракеты большой дальности "Нептун", две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд HIMARS производства США и 35 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении. Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ поражены скопления живой силы и военной техники противника в 135 районах. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 32 124 беспилотных летательных аппарата, 579 зенитных ракетных комплексов, 18 338 танков и других боевых бронированных машин, 1458 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15 085 орудий полевой артиллерии и минометов, 26 401 единица специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сша, франция, россия, пво, сво