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Группировка "Днепр" уничтожила до 60 военных ВСУ

Группировка "Днепр" уничтожила до 60 военных ВСУ - РИА Новости, 23.09.2024

Группировка "Днепр" уничтожила до 60 военных ВСУ

Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки до 60 боевиков ВСУ, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T12:15

2024-09-23T12:15

2024-09-23T12:15

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

запорожская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки до 60 боевиков ВСУ, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ и 39-й бригады береговой обороны в районах населенного пункта Веселянка Запорожской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, шесть автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)