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Группировка "Днепр" уничтожила до 60 военных ВСУ - РИА Новости, 23.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:15 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/svo-1974217198.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 60 военных ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила до 60 военных ВСУ - РИА Новости, 23.09.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 60 военных ВСУ
Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки до 60 боевиков ВСУ, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T12:15
2024-09-23T12:15
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки до 60 боевиков ВСУ, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ и 39-й бригады береговой обороны в районах населенного пункта Веселянка Запорожской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, шесть автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
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вооруженные силы украины, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" уничтожила до 60 военных ВСУ

Минобороны: группировка "Днепр" уничтожила до 60 военных ВСУ за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица "Мста-С"
Самоходная гаубица Мста-С - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Самоходная гаубица "Мста-С". Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки до 60 боевиков ВСУ, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ и 39-й бригады береговой обороны в районах населенного пункта Веселянка Запорожской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, шесть автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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