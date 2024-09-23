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В зоне спецоперации ликвидировали элитного наемника, воевавшего за ВСУ
В зоне спецоперации ликвидировали элитного наемника, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 23.09.2024
В зоне спецоперации ликвидировали элитного наемника, воевавшего за ВСУ
В зоне СВО ликвидировали ирландского солдата, служившего на родине в элитном подразделении, пишет The Irish Times. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T08:57
2024-09-23T08:57
2024-09-23T15:14
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В зоне СВО ликвидировали ирландского солдата, служившего на родине в элитном подразделении, пишет The Irish Times."Хотя конкретных подробностей о месте его гибели пока нет, он был смертельно ранен, когда прикрывал отступление своего подразделения из района, где шли бои с российскими войсками", — уточняет издание.В статье отмечается, что наемнику было за 20 лет, он служил в элитном подразделении ирландских рейнджеров (ирландский спецназ. — Прим. ред.) и имел значительный боевой опыт на Украине. Он успел получить ранение и вернуться обратно на фронт, добавляет IT.Министерство обороны России сообщало, что за время СВО на Украину прибыло более десяти тысяч иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать несколько тысяч из них.
https://ria.ru/20240910/naemnik-1971895047.html
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В зоне спецоперации ликвидировали элитного наемника, воевавшего за ВСУ
Irish Times: солдата элитного ирландского подразделения ликвидировали в зоне СВО
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.
В зоне СВО ликвидировали ирландского солдата, служившего на родине в элитном подразделении, пишет The Irish Times
.
"Хотя конкретных подробностей о месте его гибели пока нет, он был смертельно ранен, когда прикрывал отступление своего подразделения из района, где шли бои с российскими войсками", — уточняет издание.
В статье отмечается, что наемнику было за 20 лет, он служил в элитном подразделении ирландских рейнджеров (ирландский спецназ. — Прим. ред.) и имел значительный боевой опыт на Украине. Он успел получить ранение и вернуться обратно на фронт, добавляет IT.
Министерство обороны России сообщало, что за время СВО на Украину прибыло более десяти тысяч иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать несколько тысяч из них.