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В Кремле рассказали о стажировке участников программы "Время героев"
В Кремле рассказали о стажировке участников программы "Время героев" - РИА Новости, 23.09.2024
В Кремле рассказали о стажировке участников программы "Время героев"
Участники программы "Время героев" проходят стажировку в администрации президента РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T02:57
2024-09-23T02:57
2024-09-23T02:57
россия
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Участники программы "Время героев" проходят стажировку в администрации президента РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В администрации есть (участники "Времени героев"), кто проходит (стажировку). Они по своему желанию выбирают подразделение. Пока их не так много", - заявил Песков газете "Ведомости". Он уточнил, что в управлении пресс-службы и информации Кремля таких стажеров нет. "У нас в подразделении пока нет, никто не высказывал пожелания. Уж слишком беспокойный у нас участок", - добавил он. При оглашении послания Федеральному собранию в феврале президент России Владимир Путин заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
https://ria.ru/20240918/saybel-1973469670.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, общество
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Общество
В Кремле рассказали о стажировке участников программы "Время героев"
Песков: участники программы "Время героев" проходят стажировку в Кремле
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Участники программы "Время героев" проходят стажировку в администрации президента РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В администрации есть (участники "Времени героев"), кто проходит (стажировку). Они по своему желанию выбирают подразделение. Пока их не так много", - заявил Песков газете "Ведомости".
Он уточнил, что в управлении пресс-службы и информации Кремля таких стажеров нет.
"У нас в подразделении пока нет, никто не высказывал пожелания. Уж слишком беспокойный у нас участок", - добавил он.
При оглашении послания Федеральному собранию в феврале президент России Владимир Путин
заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.