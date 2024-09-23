https://ria.ru/20240923/starmer-1974234533.html

Премьера Британии обвинили в поддержке России

Премьера Британии обвинили в поддержке России - РИА Новости, 23.09.2024

Премьера Британии обвинили в поддержке России

Премьер-министра Великобритании Кира Стармера обвинили в поддержке России из-за того, что он завел сибирского котенка, а не британского короткошерстного. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T13:40

2024-09-23T13:40

2024-09-23T13:42

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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Премьер-министра Великобритании Кира Стармера обвинили в поддержке России из-за того, что он завел сибирского котенка, а не британского короткошерстного. Накануне в британских СМИ появилась первая фотография нового сибирского котенка Стармера по кличке Принц. После этого с критикой выступил кандидат на прошедших в июле выборах Стивен Джеймс, который представлял ныне оппозиционную Консервативную партию. "Тот факт, что Кир Стармер выбрал российского сибирского котенка вместо британского короткошерстного, является самым ясным признаком того, что он не поддерживает Британию. Если премьер-министр не может поддерживать британских короткошерстных, то как мы можем ожидать, что он будет поддерживать британских работников?", - написал Джеймс в соцсети X, прикрепив хэштег с призывом поддерживать "Британию, а не Россию". Ранее издание Daily Mail сообщало, что Стармер принял решение завести котенка после "жарких переговоров" с детьми, которые сначала хотели завести немецкую овчарку. Действующий главный мышелов Великобритании кот Ларри с Даунинг-стрит отреагировал на эту новость заявлением в своем аккаунте в соцсети X, что новый котенок "будет ему подчиняться", и пригрозил тому ссылкой в случае неповиновения. Ларри также утверждал, что сам он милее, чем любой котенок. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240917/starmer-1973203923.html

https://ria.ru/20240917/konflikt-1973085041.html

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в мире, россия, великобритания, кир стармер