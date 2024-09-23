https://ria.ru/20240923/ssha-1974294300.html

WSJ перечислила главные провалы Байдена

WSJ перечислила главные провалы Байдена - РИА Новости, 23.09.2024

WSJ перечислила главные провалы Байдена

Президент США Джо Байден, срок полномочий которого скоро завершится, оставляет своему преемнику мир, погруженный в хаос, такое мнение выразила газета Wall... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T18:31

2024-09-23T18:31

2024-09-23T18:36

в мире

сша

афганистан

ближний восток

камала харрис

джо байден

оон

дональд трамп

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден, срок полномочий которого скоро завершится, оставляет своему преемнику мир, погруженный в хаос, такое мнение выразила газета Wall Street Journal в редакционной статье. Во вторник Байден выступит на Генеральной ассамблее ООН, и это станет "последним его моментом на мировой сцене", пишет издание. Газета анализирует итоги внешней политики США в разных регионах мира за тот период, пока Байден возглавлял Белый дом. "Это (оставленный преемнику мир - ред.) гораздо более опасный мир, чем тот, что унаследовал Байден, и гораздо менее благоприятный для интересов США, свободы человека и демократии", - пишет издание. Самым разрушительным решением Байдена Wall Street Journal называет вывод войск США из Афганистана. По мнению газеты, на фоне этого шага доверие к американской "системе сдерживания" рухнуло. Политика администрации Байдена на Ближнем Востоке также подверглась критике в статье. Газета отмечает, что эта политика не выстраивалась на основании достигнутых в 2020 году "соглашений Авраама", в соответствии с которыми нормализовать отношения с Израилем при посредничестве США договорились ОАЭ и Бахрейн, позже к ним присоединились Марокко и Судан. В Азиатско-Тихоокеанском регионе, по мнению издания, Байден добился чуть больших успехов в дипломатическом отношении. Согласно статье, Байден укрепил за счет Австралии, Японии и Филиппин "альянсы США против КНР". Погрешности во внешней политике действующего президента привели к крупнейшему снижению влияния США с 1930-х годов, пишет газета. "Рассеять этот надвигающийся шторм будет трудно и опасно", - подводит итоги Wall Street Journal. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240923/ssha-1974261515.html

https://ria.ru/20240919/ssha-1973644210.html

сша

афганистан

ближний восток

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в мире, сша, афганистан, ближний восток, камала харрис, джо байден, оон, дональд трамп