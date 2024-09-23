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WSJ перечислила главные провалы Байдена - РИА Новости, 23.09.2024
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18:31 23.09.2024 (обновлено: 18:36 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/ssha-1974294300.html
WSJ перечислила главные провалы Байдена
WSJ перечислила главные провалы Байдена - РИА Новости, 23.09.2024
WSJ перечислила главные провалы Байдена
Президент США Джо Байден, срок полномочий которого скоро завершится, оставляет своему преемнику мир, погруженный в хаос, такое мнение выразила газета Wall... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T18:31
2024-09-23T18:36
в мире
сша
афганистан
ближний восток
камала харрис
джо байден
оон
дональд трамп
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден, срок полномочий которого скоро завершится, оставляет своему преемнику мир, погруженный в хаос, такое мнение выразила газета Wall Street Journal в редакционной статье. Во вторник Байден выступит на Генеральной ассамблее ООН, и это станет "последним его моментом на мировой сцене", пишет издание. Газета анализирует итоги внешней политики США в разных регионах мира за тот период, пока Байден возглавлял Белый дом. "Это (оставленный преемнику мир - ред.) гораздо более опасный мир, чем тот, что унаследовал Байден, и гораздо менее благоприятный для интересов США, свободы человека и демократии", - пишет издание. Самым разрушительным решением Байдена Wall Street Journal называет вывод войск США из Афганистана. По мнению газеты, на фоне этого шага доверие к американской "системе сдерживания" рухнуло. Политика администрации Байдена на Ближнем Востоке также подверглась критике в статье. Газета отмечает, что эта политика не выстраивалась на основании достигнутых в 2020 году "соглашений Авраама", в соответствии с которыми нормализовать отношения с Израилем при посредничестве США договорились ОАЭ и Бахрейн, позже к ним присоединились Марокко и Судан. В Азиатско-Тихоокеанском регионе, по мнению издания, Байден добился чуть больших успехов в дипломатическом отношении. Согласно статье, Байден укрепил за счет Австралии, Японии и Филиппин "альянсы США против КНР". Погрешности во внешней политике действующего президента привели к крупнейшему снижению влияния США с 1930-х годов, пишет газета. "Рассеять этот надвигающийся шторм будет трудно и опасно", - подводит итоги Wall Street Journal. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240923/ssha-1974261515.html
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сша
афганистан
ближний восток
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в мире, сша, афганистан, ближний восток, камала харрис, джо байден, оон, дональд трамп
В мире, США, Афганистан, Ближний Восток, Камала Харрис, Джо Байден, ООН, Дональд Трамп
WSJ перечислила главные провалы Байдена

WSJ: Джо Байден оставляет своему преемнику мир, погруженный в хаос

© AP Photo / Brynn AndersonПрезидент США Джо Байден на Национальном съезде Демократической партии
Президент США Джо Байден на Национальном съезде Демократической партии - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Brynn Anderson
Президент США Джо Байден на Национальном съезде Демократической партии. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден, срок полномочий которого скоро завершится, оставляет своему преемнику мир, погруженный в хаос, такое мнение выразила газета Wall Street Journal в редакционной статье.
Во вторник Байден выступит на Генеральной ассамблее ООН, и это станет "последним его моментом на мировой сцене", пишет издание. Газета анализирует итоги внешней политики США в разных регионах мира за тот период, пока Байден возглавлял Белый дом.
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"Это (оставленный преемнику мир - ред.) гораздо более опасный мир, чем тот, что унаследовал Байден, и гораздо менее благоприятный для интересов США, свободы человека и демократии", - пишет издание.
Самым разрушительным решением Байдена Wall Street Journal называет вывод войск США из Афганистана. По мнению газеты, на фоне этого шага доверие к американской "системе сдерживания" рухнуло.
Политика администрации Байдена на Ближнем Востоке также подверглась критике в статье. Газета отмечает, что эта политика не выстраивалась на основании достигнутых в 2020 году "соглашений Авраама", в соответствии с которыми нормализовать отношения с Израилем при посредничестве США договорились ОАЭ и Бахрейн, позже к ним присоединились Марокко и Судан.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе, по мнению издания, Байден добился чуть больших успехов в дипломатическом отношении. Согласно статье, Байден укрепил за счет Австралии, Японии и Филиппин "альянсы США против КНР".
Погрешности во внешней политике действующего президента привели к крупнейшему снижению влияния США с 1930-х годов, пишет газета.
"Рассеять этот надвигающийся шторм будет трудно и опасно", - подводит итоги Wall Street Journal.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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