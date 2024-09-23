https://ria.ru/20240923/ssha-1974261515.html

СМИ: в США не верят, что Байден сможет заключить сделку по Газе

СМИ: в США не верят, что Байден сможет заключить сделку по Газе - РИА Новости, 23.09.2024

СМИ: в США не верят, что Байден сможет заключить сделку по Газе

Президенту США Джо Байдену вряд ли удастся организовать сделку о прекращении огня в секторе Газа в ближайшее время, сообщает издание Politico со ссылкой на трех РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T16:03

2024-09-23T16:03

2024-09-23T16:03

в мире

цены на нефть

израиль

сша

египет

джо байден

биньямин нетаньяху

яхья синвар

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену вряд ли удастся организовать сделку о прекращении огня в секторе Газа в ближайшее время, сообщает издание Politico со ссылкой на трех американских чиновников. "Чиновники администрации Байдена планируют продолжить переговоры по прекращению огня в Газе на этой неделе – но мало ожиданий, что соглашение могло бы быть заключено в скором времени", - пишет издание. Отмечается, что американские чиновники сомневаются в желании премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера палестинского движения Хамас Яхьи Синвара идти на сделку. По данным источников издания, заключению сделки в настоящее время препятствуют два фактора. Во-первых, Израиль хочет сохранить определенное военное присутствие вдоль Филадельфийского коридора на границе сектора Газа с Египтом, против чего выступает ХАМАС. Кроме того, по данным издания, между Израилем и ХАМАС остаются значительные разногласия по числу заложников и заключенных, которые могут быть обменены, а также срокам обмена. Издание отмечает, что Байден заявил своей команде по нацбезопасности, что заключение сделки о перемирии в секторе Газа останется для него главным приоритетом до конца президентского срока. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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https://ria.ru/20240918/nebenzya-1973299571.html

https://ria.ru/20240918/gaza-1973531470.html

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