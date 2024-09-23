СМИ: в США не верят, что Байден сможет заключить сделку по Газе
Politico: Байден вряд ли сможет организовать сделку о прекращении огня в Газе
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашигтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену вряд ли удастся организовать сделку о прекращении огня в секторе Газа в ближайшее время, сообщает издание Politico со ссылкой на трех американских чиновников.
"Чиновники администрации Байдена планируют продолжить переговоры по прекращению огня в Газе на этой неделе – но мало ожиданий, что соглашение могло бы быть заключено в скором времени", - пишет издание.
Отмечается, что американские чиновники сомневаются в желании премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера палестинского движения Хамас Яхьи Синвара идти на сделку.
По данным источников издания, заключению сделки в настоящее время препятствуют два фактора. Во-первых, Израиль хочет сохранить определенное военное присутствие вдоль Филадельфийского коридора на границе сектора Газа с Египтом, против чего выступает ХАМАС. Кроме того, по данным издания, между Израилем и ХАМАС остаются значительные разногласия по числу заложников и заключенных, которые могут быть обменены, а также срокам обмена.
Издание отмечает, что Байден заявил своей команде по нацбезопасности, что заключение сделки о перемирии в секторе Газа останется для него главным приоритетом до конца президентского срока.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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