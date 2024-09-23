https://ria.ru/20240923/ssha-1974149691.html

Республиканцы в конгрессе США предложили временный бюджет

Республиканцы в конгрессе США предложили временный бюджет - РИА Новости, 23.09.2024

Республиканцы в конгрессе США предложили временный бюджет

Республиканцы в конгрессе США предложили временный бюджет, чтобы избежать прекращения финансирования правительства, до которого остается неделя. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T01:17

2024-09-23T01:17

2024-09-23T01:17

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ВАШИНГТОН, 23 сен — РИА Новости. Республиканцы в конгрессе США предложили временный бюджет, чтобы избежать прекращения финансирования правительства, до которого остается неделя. Проект внес член палаты представителей Томас Кол: 45-страничный документ предполагает продление финансирования правительства на нынешнем уровне до 20 декабря. При этом предлагается в случае необходимости увеличить бюджет Секретной службы США "для выполнения операций по охране, в том числе связанных с выборами", говорится в документе. Лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что законодатели рассмотрят предложение. "Конгресс теперь на двухпартийном пути, чтобы избежать прекращения работы правительства, которое повредит американцам", - говорится в заявлении Джеффриса. Действие нынешнего бюджета заканчивается 30 сентября. Если конгресс не договорится о постоянном или временном бюджете, финансирование правительства будет приостановлено и наступит так называемый шатдаун.

https://ria.ru/20240919/ssha-1973538737.html

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