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Республиканцы в конгрессе США предложили временный бюджет
Республиканцы в конгрессе США предложили временный бюджет - РИА Новости, 23.09.2024
Республиканцы в конгрессе США предложили временный бюджет
Республиканцы в конгрессе США предложили временный бюджет, чтобы избежать прекращения финансирования правительства, до которого остается неделя. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T01:17
2024-09-23T01:17
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ВАШИНГТОН, 23 сен — РИА Новости. Республиканцы в конгрессе США предложили временный бюджет, чтобы избежать прекращения финансирования правительства, до которого остается неделя. Проект внес член палаты представителей Томас Кол: 45-страничный документ предполагает продление финансирования правительства на нынешнем уровне до 20 декабря. При этом предлагается в случае необходимости увеличить бюджет Секретной службы США "для выполнения операций по охране, в том числе связанных с выборами", говорится в документе. Лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что законодатели рассмотрят предложение. "Конгресс теперь на двухпартийном пути, чтобы избежать прекращения работы правительства, которое повредит американцам", - говорится в заявлении Джеффриса. Действие нынешнего бюджета заканчивается 30 сентября. Если конгресс не договорится о постоянном или временном бюджете, финансирование правительства будет приостановлено и наступит так называемый шатдаун.
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в мире, сша, конгресс сша
В мире, США, Конгресс США
Республиканцы в конгрессе США предложили временный бюджет
Республиканцы предложили временный бюджет, чтобы избежать шатдауна
ВАШИНГТОН, 23 сен — РИА Новости. Республиканцы в конгрессе США предложили временный бюджет, чтобы избежать прекращения финансирования правительства, до которого остается неделя.
Проект внес член палаты представителей Томас Кол: 45-страничный документ предполагает продление финансирования правительства на нынешнем уровне до 20 декабря. При этом предлагается в случае необходимости увеличить бюджет Секретной службы США
"для выполнения операций по охране, в том числе связанных с выборами", говорится в документе.
Лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что законодатели рассмотрят предложение.
"Конгресс теперь на двухпартийном пути, чтобы избежать прекращения работы правительства, которое повредит американцам", - говорится в заявлении Джеффриса.
Действие нынешнего бюджета заканчивается 30 сентября. Если конгресс не договорится о постоянном или временном бюджете, финансирование правительства будет приостановлено и наступит так называемый шатдаун.