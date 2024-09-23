https://ria.ru/20240923/spetsoperatsiya-1974292574.html

Спецоперация, 23 сентября: Киев потерял до 1795 военных

Спецоперация, 23 сентября: Киев потерял до 1795 военных - РИА Новости, 23.09.2024

Спецоперация, 23 сентября: Киев потерял до 1795 военных

Потери украинских войск за минувшие сутки составили до 1795 военнослужащих, следует из сводки Минобороны России. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T18:07

2024-09-23T18:07

2024-09-23T18:07

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Потери украинских войск за минувшие сутки составили до 1795 военнослужащих, следует из сводки Минобороны России. Кроме того, противник потерял 35 беспилотных летательных аппаратов, 13 танков и других боевых бронированных машин, одну боевую машину РСЗО, 60 орудий полевой артиллерии и минометов и 31 единицу специальной военной автомобильной техники. Украинские военные признают, что сейчас их потери на фронте стали больше, чем раньше. Причиной тому стали более интенсивные бои и, как следствие, продолжающееся давление России на фронте, пишет газета Financial Times. Газета пообщалась с командиром 68-й бригады ВСУ, который назвал последние бои "очень ожесточенными" и описал положение дел в подразделении как разруху. Бои в Курской областиПотери ВСУ на курском направлении за минувшие сутки составили более 340 человек и шесть единиц бронетехники, в том числе танк, сообщило Минобороны. В министерстве добавили, что российские военные отразили две попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь. Также отражены попытки атак в направлении Малой Локни и Плехово. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что командование ВСУ осознает, что у них уже нет ресурса прорваться к Курской АЭС. Владимир Зеленский выбрал путь эскалации после нападения украинских боевиков на Курскую область, это "лучший ответ" всем, кто наделся, что в Киеве стремятся к миру, заявил, в свою очередь, в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский. Среди украинских спецподразделений в Курской области началась волна отказов выполнять приказы и дезертирства, сообщил агентству представитель российского силового ведомства. Атаки ВСУ на российские регионыОколо полуночи понедельника три беспилотника были уничтожены над Ростовской областью, в результате падения обломков загорелась сухая растительность, пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Голубев. ВСУ с помощью БПЛА атаковали город Губкин в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, повреждены 10 легковых машин и остекление в трех домах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Позднее глава администрации Губкинского городского округа Михаил Лобазнов сообщил, что при падении украинского беспилотника в жилой застройке были повреждены 12 квартир. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили по четыре украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. Три мирных жителя, в том числе ребенок, погибли в селе Архангельское Белгородской области после обстрела ВСУ, уточнил Гладков. Разрешение Запада бить его оружием вглубь РоссииПремьер Дании Метте Фредериксен заявила, что союзники Украины должны разрешить применение переданного ими оружия для ударов по территории России. "Я предлагаю прекратить дискуссию о "красных линиях". Было ошибкой вести публичную дискуссию о "красных линиях", поскольку это просто дает русским слишком хорошие карты в руки… Я думаю, что ограничения на использование оружия должны быть сняты", - заявила премьер в интервью телеканалу Bloomberg TV. Дания уже заявляла, что переданные ей вооружения могут применяться без ограничений, пока Украина соблюдает международное право. По данным Кильского института мировой экономики, Дания является крупнейшим в мире донором Украины относительно размера ее экономики, выделив около 1,8 % ВВП на ее поддержку с момента начала конфликта. Бракованные снаряды для ВСУБоеприпасы с разработанными еще во Вторую мировую войну детонаторами были поставлены на Украину, некоторые из них преждевременно взрывались, что приводило к ранениям военнослужащих и повреждению артиллерийских систем, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на доклад командования ВСУ. По данным газеты, речь идет о боеприпасах, полученных в рамках так называемой чешской инициативы и от США. Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в третьих странах для Украины, известная как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была публично выражена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. Как пишет издание, еще в августе командование ВСУ проинформировало Чехию о неисправности боеприпасов. Министерство обороны Чехии, в свою очередь, подтвердило наличие брака в поставленной партии, однако сообщило о решении данной проблемы.

https://ria.ru/20240923/raketa-1973886352.html

https://ria.ru/20240923/politika-1974118225.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240923/spetsoperatsiya-1973825381.html

https://ria.ru/20240923/byudzhet-1973906760.html

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